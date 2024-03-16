3 Rekomendasi Kuliner Khas Cirebon yang Wajib Dicicipi saat Mudik Lebaran

CIREBON menjadu satu kota yang kaya akan warisan kuliner. Alhasil kurang lengkap rasanya apabila tidak mencicipi beberapa hidangan khas yang terkenal di sana saat mudik lebaran.

Nah bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman atau hanya sekadar singgah di Cirebon, berikut tiga rekomendasi kuliner khas yang wajib Anda cicipi saat mudik Lebaran. Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024) berikut ulasannya.

1. Empal gentong

Kuliner khas Cirebon yang satu ini terbuat dari potongan daging sapi yang dimasak dalam kuah kaldu yang kaya rempah. Tidak sulit untuk menemukan tempat yang menjual empal gentong di Cirebon.

Empal Gentong H. Apud Pusat, satu porsi empal gentong dijual dengan harga Rp 25.000, dan rumah makan ini telah memiliki banyak cabang. Lokasi: Jalan Ir. H. Juanda No. 24, Battembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

Jam buka: setiap hari, Senin - Jumat mulai pukul 08.00 - 21.00 WIB, sedangkan Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 - 21.00 WIB.

Empal Gentong Krucuk, di mana semangkuk porsi empal dibanderol dengan harga Rp 23.000.

Lokasi: di Samping Bank BTN Krucuk, Jl. Slamet Riyadi No. 1, RW. 5, Kesenden, Krucuk, Kota Cirebon.

Jam buka: setiap hari, mulai pukul 06.30 - 21.30 WIB.

Rumah Makan Empal Gentong Hj. Dian. Di rumah makan ini, Anda dapat menikmati seporsi empal gentong dengan harga Rp 21.000.

Lokasi: Jalan Ir. H. Juanda No. 84, Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Jam buka: setiap hari, mulai pukul 08.00 - 22.00 WIB.

2. Nasi lengko

Nasi lengko adalah hidangan nasi khas Cirebon dan Indramayu. Umumnya, nasi lengko terdiri dari nasi yang disajikan dengan irisan tempe goreng, irisan tahu kulit goreng, tauge yang telah dicelur singkat, mentimun segar yang diiris dadu, dan irisan daun kucai yang kemudian disiram bumbu kacang atau kecap manis yang umumnya telah diencerkan dengan dicampuri minyak goreng atau rempah seperti irisan cabai.

Berikut ini adalah beberapa tempat makan nasi lengko yang bisa kamu coba saat mengunjungi Cirebon.

Nasi Lengko H. Barno, salah satu rumah makan yang cukup populer di Cirebon, sudah ada sejak 1968. Lokasi: Jalan Pangonan No. 15 B, Pekalangan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon. Jam buka: setiap hari, mulai pukul 06.00 – 22.00 WIB.

Warung Nasi Lengko dan Sate Kambing H.M. Sadi, seporsi nasi lengko di warung ini dijual dengan harga Rp 16.000. Lokasi: Gang Alas Demang 1 No. 1, Pekalangan, Kota Cirebon. Jam buka: setiap hari, mulai pukul 09.00 – 22.00 WIB.

Nasi Lengko Bahagia, menjual nasi lengko dengan kisaran harga Rp 20.000 per porsi. Lokasi: Jalan Bahagia, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Jam buka: mulai pukul 09.00 - 22.00 setiap hari.