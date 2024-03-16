Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Minuman Kekinian Menjamur, Kenapa Orang Indonesia Masih Suka Minum Kopi Tubruk?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:00 WIB
Minuman Kekinian Menjamur, Kenapa Orang Indonesia Masih Suka Minum Kopi Tubruk?
Mengapa orang Indonesia masih menyukai kopi tubruk? (Foto: Freepik.com)
MINUM kopi kini menjadi bagian dari gaya hidup orang Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan coffee shop dan kedai kopi telah menjadi salah satu tempat favorit masa kini.

Di tengah gempuran kopi kekinian yang beragam, kopi tradisional masih menjadi favorit orang Indonesia lho. Salah satunya adalah kopi tubruk. Kopi tubruk merupakan kopi yang dibuat menggunakan alat, bahan, dan proses sederhana. Cara penyajian kopi ini diseduh dengan air panas kemudian didiamkan hingga ampasnya mengendap.

Menurut Marketing Director Sumber Kopi Prima, Soegiono The, meskipun sudah banyak jenis kopi kekinian yang sedang tren, namun kopi tubruk sudah ada di hati orang Indonesia sejak dulu.

"Memang masyarakat Indonesia ini masih menyukai kopi tubruk. Ini adalah warisan nenek moyang asli Indonesia. Jadi kami mencoba mempertahankan itu," kata Soegiono dalam peluncuran varian terbaru 'Kopi Tubruk Gadjah Special Mix' di Masjid Istiqlal, Jakarta, belum lama ini.

Kopi tubruk

Kopi tubruk memiliki rasa yang khas dibanding kopi lainnya. Rasa kopi tubruk lebih kuat dan pekat karena proses penyajiannya tanpa menggunakan filter atau saringan, sehingga memberikan sensasi rasa yang tahan lama di lidah.

Menurut Soegiono setiap orang memiliki cara tersendiri menikmati kopi tubruk, ada yang langsung diminum tanpa gula, ada juga yang menikmatinya dengan tambahan gula.

Selain itu, dia juga melihat karakter pecinta kopi orang Indonesia menginginkan kopi yang lebih praktis. Berangkat dari hal tersebut, Sumber Kopi Prima membuat jenis kopi yang mengedepankan kepraktisan saat menyeduh kopi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kopi minum kopi Kopi Tubruk
