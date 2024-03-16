Mudik ke Bandung? Ini 3 Rekomendasi Kuliner yang Patut Dicoba

SAAT merencanakan perjalanan mudik ke Bandung, jangan lupa untuk menikmati berbagai kuliner menarik di kota kembang ini. Sekadar informasi, Bandung tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga kelezatan kuliner yang tak terlupakan.

Mulai dari hidangan khas Sunda yang lezat hingga street food yang menggugah selera. Nah bagi Anda yang bingung dengan aneka kuliner menarik khas Bandung, berikut beberapa rekomendasi kuliner yang patut untuk dicoba, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024).

1. Gehu

Camilan khas Sunda berbahan dasar tahu yang memiliki rasa gurih dan pedas. Gehu alias toge jeung tahu, memiliki tekstur yang unik dan kenyal karena adonannya terbuat dari tepung beras dan tepung kanji. Berikut tiga lokasi yang bisa dijadikan referensi untuk membeli gehu.

Pertama ada Warung Gehu Utom Berlokasi di Jalan Kiara Condong No.361, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung. Warung ini buka setiap hari, mulai dari pukul 15.00 – 03.00 WIB.

Warung berikutnya adalah Gehu Pedas Goyang Lidah, berada di Jalan Gelatik No.81, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Dan yang terakhir berlokasi di Jalan Neglasari 2, Pasanggrahan, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Gehu Pedas dan Pisang Keju Kakang ini menjual gehu dengan harga Rp3.500 per porsi, selain itu banyak menu lain yang dijual di tempat ini. Jadi pengunjung bisa memesan berbagai jenis makanan dan minuman lainnya. Buka setiap hari mulai pukul 06.00 – 21.00 WIB.

2. Mie Kocok

Salah satu makanan khas Bandung yang patut untuk dicoba. Mie Kocok adalah hidangan mie yang disajikan dengan kuah kaldu sapi kental yang kaya rasa. Jenis mie yang digunakan yakni mie kuning gepeng disertai potongan daging sapi, kikil, tauge, daun bawang, dan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Berikut rekomendasinya.

RM. Mie Kocok Holis berdiri sejak 1999. Menyediakan berbagai varian mie kocok. Lokasinya berada di Jalan Holis, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung. Buka setiap hari, mulai pukul 08.00 – 22.00 WIB. Harga dimulai dari Rp 15.000 – Rp 35.000.

Mie Kocok Cepay sedikit unik, karena menu yang dimasak menggunakan bantuan arang. Terletak di Jalan Samiaji No. 2, Arjuna, Kecamatan. Cicendo, Kota Bandung. Kedai ini buka: setiap hari, mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB. Satu porsi mie kocoknya hanya Rp 25.000 saja.

Mie Kocok Persib Gorowok. Diberi nama Mie Kocok Persib karena lokasinya yang berada di lingkungan salah satu klub sepak bola tersebut yaitu di Jalan A. Yani No. 262, Merdeka, Kec. Sumur Bandung. Warung ini sudah dibangun sejak 1963.