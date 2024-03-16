Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tahu Goreng Mentega, Menu Buka Puasa yang Low Budget

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:59 WIB
Resep Tahu Goreng Mentega, Menu Buka Puasa yang Low Budget
Resep tahu goreng mentega. (Foto: Instagram @firhanmci6)
A
A
A

MENU berbuka puasa untuk dimakan bersama dengan keluarga tak harus mahal lho. Dengan biaya yang minim pun bisa diolah menjadi kreasi makanan yang lezat dan nikmat di santap saat berbuka puasa.

Seperti halnya menu yang satu ini, Tahu Goreng Mentega yang hanya berbahan dasar tahu bisa diolah jadi kreasi menu unik dan naik level lho. Bahkan bahan dasar dan bumbu-bumbunya pun sangat mudah ditemui di pasaran.

Dipasangkan dengan nasi hangat dan bawang goreng, dijamin Anda pasti ketagihan menyantapnya. Penasaran? Yuk simak cara membuatnya, seperti dilansir dari akun Instagram @firhanmci6, Sabtu (16/3/2024).

Resep Tahu Goreng Mentega

Bahan tahu:

6 buah tahu putih

3 sdm terigu

1 ½ sdt gula

1 sdt kaldu ayam bubuk

Resep tahu goreng mentega

½ sdt lada

1 sdm saus tiram

Bahan saus mentega:

2 sdm margarin

5 bawang putih iris tebal

1 buah bawang bombay ukuran kecil

120 ml air

2 sdm kecap inggris

½ sdm saus tiram

1 ½ sdm kecap manis

½ sdm kecap asin pekat

½ sdt maizena

1 sdm saus sambal

½ sdt lada

1 sdt penyedap

