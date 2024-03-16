Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sop Buah Yogurt, Segar dan Creamy!

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:00 WIB
Resep sop buah yogurt. (Foto: YouTube @Masak TV)
WAKTU berbuka puasa memang paling cocok dimulai dengan minum minuman yang manis. Tetapi jangan sampai Anda sembarangan membeli minuman manis tanpa memperhatikan kandungan gulanya lho.

Agar tak khawatir sakit tenggorokan meski mengonsumsi minuman manis saat berbuka, lebih baik berbuka puasa seperti Sop Buah Yogurt.

Potongan buah segar yang dipadukan dengan creamy-nya yogurt pasti bisa membantu Anda melancarkan sistem pencernaan tubuh selama berpuasa. Apalagi buah-buahan sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan serat dalam tubuh. Yuk simak resepnya, seperti dikutip dari Youtube Masak TV, Sabtu (16/3/2024).

Resep Sop Buah Yogurt

Bahan:

100 gr melon

1 buah mangga harum manis

8 buah stroberi

5 buah anggur

Resep es buah yoghurt

100 gr yogurt

50 gr selai stroberi

Air putih secukupnya

Es batu sesuai selera

Cara membuat:

1. Cuci dan potong-potong menjadi bagian kecil buah melon, stroberi, mangga, dan anggur. Setelah itu masukan seluruh buah yang sudah dipotong ke dalam wadah.

2. Tuang yogurt kedalam wadah yang berisikan potongan buah. Disarankan menggunakan yogurt plain atau tanpa campuran perasa agar cita rasanya tidak berubah.

3. Kemudian masukkan selai stroberi dan air secukupnya. Penambahan air bisa disesuaikan selera dan jangan terlalu banyak agar rasa creamy dan segar dari yogurt tetap terasa.

4. Setelah itu, Anda bisa tambahkan es batu sesuai selera dan aduk seluruh bahan di dalam wadah hingga merasa.

