Potret Lyodra Tampil Anggun dengan Rok Batik, Stunning Abis

LYODRA Ginting merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang kecantikannya diakui oleh dunia internasional. Bahkan dia masuk dalam daftar 100 wajah tercantik 2023 versi TC Candler

Tak heran bila dia banyak diundang untuk mengisi acara di beberapa event, baik on air maupun off air. Seperti baru-baru ini dia mengunggah potret dirinya sebelum tampil di sebuah acara.

Lyodra tampak stunning memakai kemben dan juga kain rok batik. Berikut potret Lyodra pada postingan terbarunya seperti dilansir dari Instagram @lyodraofficial.

Duduk elegan

Sebelum tampil Lyodra menyempatkan untuk foto gaya outfitnya. Dia memakai kemben aksen ruffle warna krem dipadukan dengan rok batik.

Rok batik yang ia pakai memiliki cuttingan kekinian sehingga terlihat sangat elegan.

Cantik dengan makeup tebal

Pada foto selanjutnya Lyodra foto berdiri menunjukkan keseluruhan penampilannya. Kemben yang ia pakai memiliki aksen bunga di bagian pinggul.

Lyodra begitu cantik dengan makeup tebal dan tampilan rambut distyling. Tak lupa dia menambahkan beberapa aksesori pada penampilannya.