Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Lyodra Tampil Anggun dengan Rok Batik, Stunning Abis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |00:34 WIB
Potret Lyodra Tampil Anggun dengan Rok Batik, Stunning Abis
Lyodra Ginting. (Foto: Instagram)
A
A
A

LYODRA Ginting merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang kecantikannya diakui oleh dunia internasional. Bahkan dia masuk dalam daftar 100 wajah tercantik 2023 versi TC Candler

Tak heran bila dia banyak diundang untuk mengisi acara di beberapa event, baik on air maupun off air. Seperti baru-baru ini dia mengunggah potret dirinya sebelum tampil di sebuah acara. 

Lyodra tampak stunning memakai kemben dan juga kain rok batik. Berikut potret Lyodra pada postingan terbarunya seperti dilansir dari Instagram @lyodraofficial.

Duduk elegan

Lyodra Ginting

Sebelum tampil Lyodra menyempatkan untuk foto gaya outfitnya. Dia memakai kemben aksen ruffle warna krem dipadukan dengan rok batik. 

Rok batik yang ia pakai memiliki cuttingan kekinian sehingga terlihat sangat elegan.

Cantik dengan makeup tebal

Lyodra Ginting

Pada foto selanjutnya Lyodra foto berdiri menunjukkan keseluruhan penampilannya. Kemben yang ia pakai memiliki aksen bunga di bagian pinggul.

Lyodra begitu cantik dengan makeup tebal dan tampilan rambut distyling. Tak lupa dia menambahkan beberapa aksesori pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129092/3_potret_lyodra_dan_randy_martin_asyik_main_tennis_bikin_jomblo_gigit_jari-D5Ks_large.jpg
3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/194/3105539/tiara_andini-q2IV_large.jpg
Memukau! Begini Penampilan Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya dan 3 Diva di Konser Superdiva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/612/3098982/5_potret_mesra_lyodra_dengan_randy_martin_yang_makin_go_public_bucin_banget-5Anp_large.jpg
5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084096/ikut_fashion_show_di_shibuya_jepang_lyodra_seru_berasa_jadi_model-xCpF_large.jpg
Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058876/lyodra-ta3w_large.jpg
Lyodra akan Diberkati Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021664/potret-anggun-lyodra-dengan-strapless-dress-biru-aura-divanya-kuat-banget-wvkTn6si6G.jpg
Potret Anggun Lyodra dengan Strapless Dress Biru, Aura Divanya Kuat Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement