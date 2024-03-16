Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Khanaan Gelar Tribute to Palestine, Usung Gaya Art Deco di Koleksi Raya dengan Paduan Pola Batik dan Bordir

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:11 WIB
Khanaan Gelar <i>Tribute to Palestine</i>, Usung Gaya <i>Art Deco</i> di Koleksi Raya dengan Paduan Pola Batik dan Bordir
Khanaan kenalkan koleksi Raya yang terinspirasi gaya Art Deco dengan padukan pola batik dan bordir. (Foto: Dok. Khanaan)
A
A
A

KHANAAN sukses mempertahankan eksistensinya sebagai desainer selama 15 tahun. Di tahun ini, dia memperkenalkan karya baru yang diperkenalkan di acara Private Viewing Sierra Raya Collection 2024 dan Tribute to Palestine.

Desainer Khanaan konsisten memperkenakan busana dengan memanfaatkan wastra Nusantara. Kegigihannya tidak lain untuk memperkenalkan keunggulan dari kain-kain Indonesia ke pencinta mode.

Tidak hanya lingkup Tanah Air, Khanaan juga mengikuti pergelaran busana di luar negeri. Upaya tersebut, tidak sekadar untuk memperkuat branding, tetapi juga memperkenalkan karyanya yang menarik. Khanaan tertarik ingin menjajaki market di Eropa.

“KHANAAN didirikan pada 2009, tetapi dengan teknik khas wastra Nusantara dan metode tradisional batik,” ucap Khanaan kepada Okezone.com, Sabtu (16/3/2024).

Koleksi KHANAAN

Menurutnya, koleksi KHANAAN mempunyai karakteristik di setiap koleksinya. Di mana itu terinspirasi dari akulturasi budaya, sehingga menginspirasinya membuat garis atau pattern baru di setiap koleksinya.

“KHANAAN selalu berusaha mengembangkan dan evaluasi di setiap tahunnya. Pada 2015, KHANAAN memperluas kategori koleksi dari yang made by order menjadi produk ready to wear. Namun, itu tetap dikembangkan dan dibuat dengan metode-metode craftmanship, salah satunya teknik embroidery yang Khanaan kembangkan di 2019,” ucapnya.

Karakteristik KHANAAN yang kuat itu, dituangkan dalam karya yang belum lama ini dipamerkan di acara Private Viewing Sierra Raya Collection 2024 dan Tribute to Palestine di The Manor Andara, 5 Maret lalu.

Kali ini KHANAAN menyuguhkan koleksi yang terinspirasi dari era Art Deco tahun 1920-1930. Dia memadukan budaya motif khas era Art Deco dengan tampilan yang ramping dan linier dengan ornamen yang stylish dan seringkali geometris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192071//tentara_cadangan_israel_tabrak_warga_palestina-JH61_large.jpg
Tentara Cadangan Israel Tabrak Warga Palestina yang Sedang Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191983//paus_leo_xiv-PRxp_large.jpg
Sampaikan Khutbah Natal Pertama, Paus Leo Kecam Kondisi Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/194/3189024//ekraf-KeCJ_large.jpg
Wamen Ekraf Iren Dorong Brand Fashion Lokal Tembus Pasal Global 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188892//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-BSbA_large.png
Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683//palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement