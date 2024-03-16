Khanaan Gelar Tribute to Palestine, Usung Gaya Art Deco di Koleksi Raya dengan Paduan Pola Batik dan Bordir

KHANAAN sukses mempertahankan eksistensinya sebagai desainer selama 15 tahun. Di tahun ini, dia memperkenalkan karya baru yang diperkenalkan di acara Private Viewing Sierra Raya Collection 2024 dan Tribute to Palestine.

Desainer Khanaan konsisten memperkenakan busana dengan memanfaatkan wastra Nusantara. Kegigihannya tidak lain untuk memperkenalkan keunggulan dari kain-kain Indonesia ke pencinta mode.

Tidak hanya lingkup Tanah Air, Khanaan juga mengikuti pergelaran busana di luar negeri. Upaya tersebut, tidak sekadar untuk memperkuat branding, tetapi juga memperkenalkan karyanya yang menarik. Khanaan tertarik ingin menjajaki market di Eropa.

“KHANAAN didirikan pada 2009, tetapi dengan teknik khas wastra Nusantara dan metode tradisional batik,” ucap Khanaan kepada Okezone.com, Sabtu (16/3/2024).

Menurutnya, koleksi KHANAAN mempunyai karakteristik di setiap koleksinya. Di mana itu terinspirasi dari akulturasi budaya, sehingga menginspirasinya membuat garis atau pattern baru di setiap koleksinya.

“KHANAAN selalu berusaha mengembangkan dan evaluasi di setiap tahunnya. Pada 2015, KHANAAN memperluas kategori koleksi dari yang made by order menjadi produk ready to wear. Namun, itu tetap dikembangkan dan dibuat dengan metode-metode craftmanship, salah satunya teknik embroidery yang Khanaan kembangkan di 2019,” ucapnya.

Karakteristik KHANAAN yang kuat itu, dituangkan dalam karya yang belum lama ini dipamerkan di acara Private Viewing Sierra Raya Collection 2024 dan Tribute to Palestine di The Manor Andara, 5 Maret lalu.

Kali ini KHANAAN menyuguhkan koleksi yang terinspirasi dari era Art Deco tahun 1920-1930. Dia memadukan budaya motif khas era Art Deco dengan tampilan yang ramping dan linier dengan ornamen yang stylish dan seringkali geometris.