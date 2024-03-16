Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Baru Ada di Surabaya, Okie Agustina Pilih Lasik Presbyond Untuk Bebas Mata Plus Minus Silinder

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:25 WIB
Baru Ada di Surabaya, Okie Agustina Pilih Lasik Presbyond Untuk Bebas Mata Plus Minus Silinder
Pre Lasik: Saat Oki Agustina melakukan Pre Lasik di NEC Surabaya sebelum tindakan Presbyond (Foto: NEC Surabaya)
A
A
A

JAKARTA-Setelah 20 tahun lebih Okie Agustina menderita Mata Minus, silinder, dan plus, akhirnya Okie Agustina terbebas dari kacamata. Okie Agustina memilih tindakan Presbyond yang ia lakukan di National Eye Center Surabaya Februari lalu, dan kontrol H+7, hingga H+30 baru-baru ini menunjukan penglihatan yang optimal tanpa kacamata. Apa sebenarnya teknologi Presbyond yang dipilih Okie Agustina ini?

Saat ini, teknologi PRESBYOND ini baru ada di Surabaya. Salah satunya di National Eye Center Surabaya (Jl. Dr. Ir. Soekarno No.41 Surabaya (Sebrang Kampus C UNAIR).

Dokter Spesialis Mata dr. Ruchyta Ranti menjelaskan, Presbyond atau yang kerap dikenal dengan alternatif LASIK Mata Plus (Presbiopi) ini memang metode khusus untuk penderita Presbiopi (mata tua).

“Karena kalau Lasik (ZEISS SMILE dan FEMTO LASIK) itu bisa bebas kacamata jarak jauh saja saja, kalau Presbyond bisa sekaligus membantu penglihatan jarak dekat atau mata plus (Presbiopi),” ucapnya.

Dia menjelaskan Presbyond memiliki teknik yang sama seperti lasik dengan menggunakan laser dan fungsinya sama yaitu membentuk kembali Kornea dan mengikis untuk mengoreksi minus mata. Presbyond dilakukan pada 2 mata dengan fungsi yang berbeda, mata yang satu akan dibuat dapat melihat jarak jauh dan mata satunya dibuat dapat melihat jarak dekat. Presbyond hanya dilakukan pada penderita presbiopi atau mata tua bukan penyakit katarak.

“Jadi pasien bisa melihat dengan baik tanpa kacamata, baik di jarak dekat, menengah, dan jauh,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement