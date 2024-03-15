3 Zodiak Tetap Bisa Berteman Santai dengan Semua Mantannya

BAGI beberapa zodiak, ide untuk tetap berteman santai dengan mantan adalah mimpi buruk alias tak mungkin untuk dilakukan. Tapi, jadi pengecualian bagi beberapa tanda zodiak berikut ini.

Pasalnya, ada beberapa zodiak yang selalu terbuka dengan ide tetap berhubungan baik dengan mantan kekasih atau mantan pasangany dan menurut astrolog Stina Garbis, mereka semua memiliki beberapa ciri kepribadian yang sama. Mengutip laporan Bustle, Minggu (17/3/2024) ini dia tiga zodiak yang tetap bisa berteman dengan semua mantannya.

1. Virgo: Orang-orang Virgo mungkin dikenal sebagai orang yang tegang dalam beberapa bidang kehidupan, tetapi tidak dalam hal berteman dengan mantan. Para Virgo tipikal yang hampir selalu tetap terhubung sampai tingkat tertentu dengan mantan pasangannya, meskipun itu hanya berarti sesekali mengirimkan teks sapaan.

Menurut Garbis, karena para Virgo adalah pribadi yang logis dan praktis. Mereka bukan tipe orang yang dengan marah mengakhiri suatu hubungan, dan pada akhirnya bisa berkepala dingin dalam hal ini, hal ini membuka pintu bagi kemungkinan persahabatan sejati dengan mantan.