HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:00 WIB
5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih
5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih, (Foto:Katemangostar/Freepik)
5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih, bisa diketahui uraian singkatnya melalui artikel ini. Ya, tak dipungkiri masalah soal hutang ini kerap dialami oleh banyak orang di kehidupana sehari-hari.

Nyatanya, memang tak jarang ada sebagian orang yang cenderung memiliki kebiasaan suka meminjam uang, tetapi ketika ditagih, mereka menjadi lebih galak. Dalam konteks astrologi, karakter seperti itu dikatakan bisa terbaca diramal dari tanda zodiak yang dimiliki.

Menghimpun dari beberapa sumber, Minggu (17/3/2024) berikut ini adalah 5 zodiak yang suka pinjam uang dan galak saat ditagih.

 BACA JUGA:

1. Aries: Aries seringkali dikenal sebagai zodiak yang ambisius namun impulsif. Ketika ada sesuatu yang mereka inginkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecenderungan impulsifnya dalam pengeluaran membuat mereka sering meminjam uang.

(5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih, Foto: Freepik)

Tanpa mempertimbangkan secara matang bagaimana akan cara mengembalikannya. Tidak mengherankan jika ketika ditagih, jadi cenderung defensif dan agresif.

(5 Zodiak yang Suka Pinjam Uang dan Galak Saat Ditagih, Foto: Unsplash)

2. Gemini: Memiliki sifat yang fleksibel dan mudah beradaptasi membuat zodiak ini suka mencoba hal-hal baru dan terlibat dalam aktivitas sosial. Karena sifatnya yang fleksibel ini mendorong mereka untuk meminjam uang tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya.

