Ramai Tren Masyarakat Non-Muslim Ikut Antusias Berburu Takjil, Netizen: Indahnya Toleransi

DATANGNYA bulan suci Ramadhan tentunya selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bukan hanya untuk menunaikan ibadah melalui tarawih dan berpuasa, melainkan juga menjadi momentum untuk berburu takjil.

Namun tampaknya meriahnya bulan Ramadhan tak cuma ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim. Masyarakat Non Muslim di Indonesia juga ikut antusias dalam menyambut bulan Ramadhan. Pasalnya masyarakat Non Muslim juga ikut bersemangat untuk berburu takjil.

Berburu takjil saat bulan Ramadhan seperti sudah menjadi salah satu tradisi yang sangat lekat bagi Masyarakat Indonesia. Menjelang waktu berbuka puasa, banyak orang yang mulai mencari berbagai macam takjil di lingkungan sekitar rumah.

Berbagai makanan yang langka dan unik menjadi sangat mudah ditemui ketika bulan Ramadhan, seperti kolak, kue basah, lontong, hingga berbagai macam jenis es yang menggugah selera. Pantas saja masyarakat Non Muslim ikut antusias saat berburu takjil.

Melansir dari akun Instagram @mood.jakarta, Jumat (15/3/2024), media sosial pun ikut diramaikan dengan para netizen Non Muslim yang membuat konten mengenai antusiasnya untuk berburu takjil.

Meskipun tidak ikut beribadah puasa dan juga sholat tarawih, mereka tampak begitu senang saat bulan Ramadhan hanya karena bisa berburu takjil menggiurkan yang berada di sepanjang jalan.

Bahkan terdapat sebuah video yang dibuat oleh seorang netizen Non Muslim yang menyatakan bahwa setiap memasuki pukul 15.00 sore hari, dirinya sudah bersiap-siap untuk menelusuri jalan untuk membeli takjil.