HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Senang Melihat Bayi dan Anak Kecil

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Ini Senang Melihat Bayi dan Anak Kecil
Zodiak senang lihat bayi dan anak kecil, (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA untuk sebagian orang, bayi dan anak kecil adalah mahluk gemas tapi merepotkan. Namun, bagi beberapa orang, melihat bayi yang menggemaskan dapat memicu perasaan cinta dan kasih sayang yang luar biasa.

Contohnya bagi keempat zodiak ini, melihat bayi memicu rasa cinta dan kasih sayang yang tak tertandingi dan bisa menyentuh hati mereka. Melansir dari Pinkvilla pada Sabtu (16/3/2024) dalam dunia astrologi, empat zodiak ini merasa senang saat melihat bayi.

 BACA JUGA:

1. Cancer: Bagi para Cancer, bayi adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Mereka seperti merasakan kedekatan yang mendalam dengan adanya kehadiran bayi. Kejujuran dan kelembutan si Cancer, membuat mereka bisa menjadi pengasuh bayi yang luar biasa.

 BACA JUGA:

2. Leo: Orang berzodiak Leo senang menghibur dan berinteraksi dengan bayi. Mereka sangat terpesona oleh kepolosan bayi. Bagi Leo, menghabiskan waktu bersama bayi adalah pengalaman yang menyenangkan sekaligus bisa belajar tentang pentingnya kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Halaman:
1 2
      
