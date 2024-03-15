Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Negatif, Auranya Gelap?

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:00 WIB
4 Zodiak Paling Negatif, Auranya Gelap?
Zodiak paling negatif, (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda pernah penasaran tentang sisi lain dari berbagai zodiak? Di balik setiap karakter yang berbeda, setiap zodiak juga memiliki sisi gelap yang sangat jarang dibicarakan.

Dari 12 tanda zodiak yang ada, secara astrologi disebutkan ada empat yang dianggap punya sisi negatif lebih daripada tanda zodiak lainnya. Penasaran? Dikutip dari Astrotalk pada Sabtu (16/3/2024), berikut empat zodiak yang disebut paling negative daripada yang lainnya.

1. Scorpio: Sisi gelap dari zodiak ini adalah, dikatakan orang-orang berzodiak Scorpio sering dianggap sebagai orang yang misterius, sering merasa cemburu dan memiliki sifat posesif baik terhadap hal tertentu atau pada orang-orang yang ia kasihi.

 BACA JUGA:

2. Capricorn: Para Capricorn dikenal sebagai orang yang sangat ambisius dan berkomitmen dalam mencapai tujuan. Tipe orang yang rajin bekerja, disiplin, dan fokus. Tapi terkadang, mereka bisa terlalu terpaku pada pekerjaan, sehingga mengabaikan waktu untuk bersosialisasi atau menjaga hubungan dengan sesama. Tak heran suka dianggap sangat individualis.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
