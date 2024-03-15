Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Syahrini yang Diduga Tengah Hamil Anak Pertama Reino Barack

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:01 WIB
5 Potret Cantik Syahrini yang Diduga Tengah Hamil Anak Pertama Reino Barack
Reino Barack dan Syahrini. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Syahrini lama tak terdengar kabarnya. Kini, istri Reino Barack itu dikabarkan tengah hamil anak pertama. Rumor itu muncul dari sejumlah potret pelantun Jangan Memilih Aku ini di Instagram, @princessyahrini.

Banyak rekan selebritis berkomentar seolah Syahrini tengah berbadan dua. Adapula dugaan netizen yang melihat Syahrini berusaha menutupi perutnya yang membesar.

Syahrini sendiri menikah dengan Reino Barack pada 2019 lalu. Dua sejoli itu kini memutuskan menetap di Singapura. Sayangnya, Syahrini mulai jarang terlihat di layar kaca usai membina rumah tangga dengan Reino.

Trendi dengan Mantel Polkadot

Syahrini

Syahrini selalu tampil trendi dan fashionable di setiap potret Instagram-nya. Seperti posenya satu ini. Syahrini tampil memukau dengan stelan hitam dan hijab berwarna senada. Penampilannya dipermanis dengan coat alias mantel berwarna krem dan motif polkadot. Mantel tersebut juga terlihat menutupi perut Syahrini.

Modis saat Jalan di Tokyo

Syahrini

Soal modis, Syahrini tak perlu diragukan lagi. Pose itu terlihat saat wanita 43 tahun ini melenggang di tengah jalan Tokyo, Jepang. Syahrini tampil edgy dengan busana serba hitam dan celana panjang berbahan leather.

Hijab berwarna biru langitnya ini menambah sentuhan warna pada penampilannya. Tak lupa Syahrini selalu mengenakan kacamata fashion dan menenteng tas mewah Hermes.

Warna Hitam Jadi Andalan Syahrini

Syahrini

Syahrini nampaknya begitu menyukai warna hitam pada busananya. Potret ini memerlihatkan dirinya tampil anggun dengan busana model abaya dengan hijab serba hitam. Meski begitu, warna ini terlihat begitu cocok di Syahrini dan memberikan kesan elegan pada gayanya.

Halaman:
1 2
      
