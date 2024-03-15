Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Diduga Terjerat Kasus Korupsi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |20:11 WIB
Potret Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Diduga Terjerat Kasus Korupsi
Helena Lim. (Foto: Instagram)
A
A
A

CRAZY Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, tengah menjadi perbincangan lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi komoditas timah. Tidak tanggung-tanggung, korupsi yang dilakukan Helena diperkirakan mencapai Rp271 triliun.

Pihak penyidik dari Kejaksaan Agung masih aktif melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang terkait dengan izin tambang timah tersebut. Sosok Helena Lim pun langsung bikin netizen penasaran.

Sebab, selama ini dia dikenal sebagai pengusaha dan sosialitas yang memiliki kekayaan melimpah. Penasaran seperti apa sosok Helena Lim? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Kerap tampil glamor

Helena Lim

Helena Lim merupakan sosialita yang kehidupannya penuh kemewahan. Tak hanya itu, dia juga kerap tampil glamor dengan berbagai aksesori berlian.

Seperti di foto ini, saat merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun, Helena tampil memukau memakai dress cut out dengan sentuhan bling bling yang mewah. Tak lupa dia menambahkan aksesori berlian yang menambah kesan glamor pada penampilannya.

Bersahabat dengan Maia Estianty

Helena Lim

Tak banyak yang tahu kalau Helena Lim bersahabat dengan Maia Estianty. Bahkan di pesta ulang tahun Helena, Maia nampak hadir dan ikut merayakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement