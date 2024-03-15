Potret Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Diduga Terjerat Kasus Korupsi

CRAZY Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, tengah menjadi perbincangan lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi komoditas timah. Tidak tanggung-tanggung, korupsi yang dilakukan Helena diperkirakan mencapai Rp271 triliun.

Pihak penyidik dari Kejaksaan Agung masih aktif melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang terkait dengan izin tambang timah tersebut. Sosok Helena Lim pun langsung bikin netizen penasaran.

Sebab, selama ini dia dikenal sebagai pengusaha dan sosialitas yang memiliki kekayaan melimpah. Penasaran seperti apa sosok Helena Lim? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Kerap tampil glamor

Helena Lim merupakan sosialita yang kehidupannya penuh kemewahan. Tak hanya itu, dia juga kerap tampil glamor dengan berbagai aksesori berlian.

Seperti di foto ini, saat merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun, Helena tampil memukau memakai dress cut out dengan sentuhan bling bling yang mewah. Tak lupa dia menambahkan aksesori berlian yang menambah kesan glamor pada penampilannya.

Bersahabat dengan Maia Estianty

Tak banyak yang tahu kalau Helena Lim bersahabat dengan Maia Estianty. Bahkan di pesta ulang tahun Helena, Maia nampak hadir dan ikut merayakan.