Sejarah 15 Maret Diperingati sebagai Hari Tidur Sedunia

TAHUKAH Anda bahwa hari ini, Jumat, tanggal 15 Maret 2024 diperingati sebagai Hari Tidur Sedunia. Peringatan ini menyoroti pentingnya tidur untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan.

Hari kesadaran global ini menekankan pentingnya mengatasi masalah terkait tidur. Mulai dari mendorong kebiasaan tidur yang sehat hingga memahami dampak kualitas tidur pada kehidupan kita sehari-hari.

Hari Tidur Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang prevalensi gangguan tidur, serta perlunya tidur yang cukup dan nyenyak untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

Tema Hari Tidur Sedunia 2024

Tahun ini, Hari Tidur Sedunia jatuh pada tanggal 15 Maret dan berfokus pada ‘Kesetaraan Tidur untuk Kesehatan Global’. Pada hari ini, para ahli dan pendukung masalah tidur di seluruh dunia bekerja sama untuk mempromosikan kebiasaan tidur yang lebih baik dan mengatasi masalah terkait tidur secara global.

Hari Tidur Sedunia adalah kesempatan untuk menekankan pentingnya tidur dan mendorong tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan praktik tidur di seluruh dunia.

Sejarah Hari Tidur Sedunia

Hari Tidur Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 oleh World Sleep Society, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memajukan kesehatan tidur di seluruh dunia.

Acara tahunan ini didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tidur,dan mempromosikan pencegahan dan pengelolaan gangguan tidur. Sejarah Hari Tidur Sedunia berakar pada laporan atas semakin besarnya dampak masalah kesehatan masyarakat karena kurang tidur.

Dengan menyediakan platform pendidikan dan advokasi, peringatan ini bertujuan untuk mengatasi beban global masalah tidur dan implikasinya terhadap kesejahteraan fisik dan mental.