Ingin Kulit Glowing saat Rayakan Lebaran, Ini 5 Rekomendasi Klinik Kecantikan

PASTINYA Anda ingin merayakan lebaran dengan tampilan maksimal, tidak hanya dari soal fashion tapi juga dari tampilan secara keseluruhan. Tentunya, Anda tidak mau dong terlihat kusam saat glowing. Selain memakai skincare rutin, Anda juga perlu melakukan perawatan kecantikan di klinik dengan dokter kulit favorit.

Diakui Pakar Kecantikan dr. Jessy Suryadi, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatan kulit wajah dan tubuh, menjaga penampilan agar selalu menarik. Tak jarang mereka melakukan janji dengan dokter kecantikan untuk treatment.

"Tapi agar tidak salah memilih klinik, para calon pasien harus melihat dulu profil dan pengalaman klinik mulai dari dokter yang akan di kunjungi, product yang ditawarkan oleh klinik tersebut apakah aman dan terdaftar resmi, dan perlu juga pelajari testimoni dari pasien- pasien yang sudah pernah treatment di klinik tersebut” ujar dr. Jessy Suryadi di dalam keterangan tertulisnya.

Setiap klinik kecantikan, tambah dr Jessy, selalu punya treatment khusus dan menjadi ciri khas. Di kota-kota besar, banyak klinik kecantikan yang menawarkan berbagai opsi perawatan. Nah, berikut deretan klinik kecantikan yang bisa jadi rekomendasi untuk Anda, seperti dilansir dari berbagai sumber

Dermaster

Klinik langganan artis berfokus pada layanan contouring treatment, seperti benang APTOS. Dengan treatment ini, Anda bisa melakukan tarik benang yang hasilnya maksimal. Tahapannya dokter akan memeriksa keadaan kulit dan memilih prosedur atau jenis benang yang terbaik.

Setelah itu, akan diberikan krim anestesi lokal pada area yang akan dilakukan tindakan tanam atau tarik benang. Pada beberapa kasus diperlukan suntikan anestesi agar lebih nyaman. Selesai prosedur tanam atau tarik benang akan dilakukan Cryotherapy untuk mencegah lebam dan bengkak.

Treatment ini cukup populer di dunia, hingga mendapatkan penghargaan sebagai “Best Tightening Thread Award 2016 – 2019”, “Pearl of Dermatology” 2017 di Polandia. “Creation and Manufacturing of High Tech Product” oleh pemerintah Russia 2019. “Best Clinical Case for Nose Correction” oleh AMEC France 2017" dan masih banyak lagi.

Derma Express

Derma Express mempunyai treatment Perfect Lift sebuah metode pengencangan kulit area smile line yang dapat merangsang kolagen, sehingga tampak lebih awet muda. Lalu Anda juga dapat mempertegas penampilan batang hidung.

Tidak hanya itu beragam treatment untuk memenuhi kebutuhan para konsumen seperti derma filler, facial treatment, Under Arm Glow, Spot Free, dan penanganan jerawat yang disesuaikan dengan kondisi kulit.