HOME WOMEN BEAUTY

Tips Tak Terlihat Kusam selama Puasa dari Praktisi Estetika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |14:45 WIB
Tips Tak Terlihat Kusam selama Puasa dari Praktisi Estetika
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

BULAN Ramadan memang rentan membuat tubuh kita kekurangan cairan, yang kemudian berdampak ke kulit. Ketika tubuh kekurangan cairan, kulit akan menjadi kering dan kusam. Hal itu tentu saja menjadi hal yang dikhawatirkan khususnya para wanita.

Untuk itu, selama bulan Ramadhan kulit mungkin membutuhkan perawatan tambahan agar kulit tetap sehat dan glowing. Praktisi Estetika, dr. Nataliani Mawardi, Dipl. CIBTAC mengatakan menjaga kulit wajah agar tetap cerah dan berseri selama Ramadhan harus dimulai dari segi asupan yang harus tetap dijaga.

“Saat sahur dan berbuka pastinya harus konsumsi makanan yang bernutrisi. Konsumsi banyak sayur dan buah untuk tambahan vitamin di dalam tubuh,” ujar dr Nataliani dalam acara NgabubuTreat Cantik di Jakarta, baru-baru ini.

Dokter Nataliani menambahkan pastikan kurangi konsumsi makanan kering dan perbanyak makanan yang mengandung kadar air tinggi. “Usahakan mengonsumsi makanan yang berair dan tidak kering," katanya.

Sedangkan untuk yang bersifat manis, lanjut dia, diusahakan untuk tidak mengandalkan gula. Tetapi, bisa diganti dengan manis dari buah-buahan asli yang menjadi pilihan cerdas dalam menjalankan ibadah puasa, serta dapat memberi energi yang cukup bagus dan tidak memunculkan implantasi yang cukup banyak.

Telusuri berita women lainnya
