Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hobi Buka Puasa dengan Gorengan dan Cabai Rawit? Waspada Masalah Kesehatan Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |19:00 WIB
Hobi Buka Puasa dengan Gorengan dan Cabai Rawit? Waspada Masalah Kesehatan Ini
Bahaya konsumsi makanan pedas saat buka puasa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MAKANAN pedas kerap menjadi santapan berbuka favorit umat muslim di Indonesia. Salah satu makanan pedas yang paling sering disantap masyarakat Indonesia saat berbuka puasa adalah gorengan yang dicocol dengan sambal atau cabai rawit.

Lantas, apakah aman mengonsumsi makanan pedas seperti dengan campuran cabai rawit atau sambal saat berbuka puasa? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (15/3/2024).

Bagi penggemar makanan pedas, menambahkan sensasi pedas pada makanan memang dapat memperkaya cita rasa dan menambah nafsu makan. Selain itu, sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Appetite menunjukkan bahwa kandungan capsaicin pada makanan pedas dapat membantu meningkatkan energi yang dikeluarkan tubuh dan membantu mengendalikan berat badan.

Makanan pedas

Namun, menurut ahli nutrisi di Dubai Health Authority, saluran pencernaan saat berpuasa sangat sensitif terhadap makanan pedas, sehingga dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan mengganggu puasa Anda. Akan tetapi, efek yang sama pada setiap orang dapat bervariasi tergantung pada seberapa banyak makanan pedas yang dimakan dan tingkat sensitivitas pencernaan masing-masing individu.

Selanjutnya, mengonsumsi makanan pedas yang terlalu banyak dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut seperti sakit dan sensasi panas. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit pencernaan seperti dispepsia (maag) atau radang usus, makan makanan yang sangat pedas dapat memicu gejala kambuhnya penyakit tersebut.

Selain itu, saat puasa, lambung tidak mendapatkan asupan yang dapat diolah, sehingga mencoba menekan asam yang berguna mengolah makanan yang masuk. Namun saat berbuka puasa, seseorang umumnya akan langsung makan dalam porsi yang banyak.

Hal tersebut membuat tubuh memproduksi asam lambung yang terlalu banyak dan menimbulkan kekambuhan pada gangguan di organ tersebut. Jika konsumsi makanan yang masuk terbilang pedas, cabai mengandung zat capsaicin yang dapat memicu terjadinya iritasi lambung dan saraf lambung, sehingga nyeri pada ulu hati terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement