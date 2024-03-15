Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Jelaskan Asupan Gizi bagi Pengidap Gagal Ginjal selama Puasa

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |22:00 WIB
Dokter Jelaskan Asupan Gizi bagi Pengidap Gagal Ginjal selama Puasa
Asupan gizi pasien gagal ginjal selama puasa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERPUASA memang menjadi bagian dari ibadah selama bulan suci Ramadan. Akan tetapi tidak semua orang bisa untuk berpuasa, terlebih mereka yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Khusus untuk para pasien gagal ginjal pun harus melalui konsultasi dokter apabila hendak menjalankan puasa.

Hal ini bertujuan agar kondisi ginjal tetap baik dan cairan dalam tubuh tetap tercukupi. Selain itu, asupan gizi juga harus diperhatikan selama menjalankan puasa. Dokter Spesialis Gizi Klinik, dr. Marya Haryono M.Gizi Sp.GK menjelaskan bahwa apabila pasien diperbolehkan untuk puasa, maka sebenarnya asupan gizinya sama saja dengan orang yang tanpa gangguan ginjal.

“Kalau misalnya sudah ada lampu hijau dari dokter penyakit dalam kalau boleh berpuasa tidak ada obat yang harus dikonsumsi pada siang hari. Berarti pengaturan gizinya itu mirip seperti orang biasanya,” tutur dr. Marya dalam konferensi pers Kalbe Peringatan Hari Ginjal, di kawasan Pasar Senen, Kamis 14 Maret 2024.

Gagal ginjal

Akan tetapi maksud dari kata ‘sama’ ini ditujukan untuk makan-makanan yang sehat. Dokter Marya menyatakan para pasien gagal ginjal yang diperbolehkan puasa bisa menjalankan puasa seperti orang pada umumnya. Pola makannya pun sama yaitu saat sahur dan berbuka puasa. Hanya saja yang membedakannya itu ada di pemilihan takjil.

Jangan sampai para pasien ginjal semakin parah kondisinya akibat kalap berbelanja takjil yang sembarangan. Takjil bersantan dan banyak mengandung minyak tentunya sebisa mungkin dibatasi atau bahkan dihindari.

“Tiba-tiba banyak takjil dan makanan yang muncul saat berpuasa yang mengandung banyak santan seperti kolak, bubur kacang hijau. Bagi orang dengan gangguan fungsi ginjal, hal-hal seperti ini harus dibatasi oleh pasien,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement