HOME WOMEN HEALTH

Kehamilan yang Terlalu Dekat Bisa Sebabkan Stunting? Ini Faktanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |23:00 WIB
Kehamilan yang Terlalu Dekat Bisa Sebabkan Stunting? Ini Faktanya
Jarak kehamilan bisa sebabkan stunting? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

STUNTING adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak.

Saat ini, stunting merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini jauh di atas batas toleransi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen.

Selain kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan, ternyata kehamilan yang terlalu dekat juga dapat menyebabkan stunting lho. Hal itu disampaikan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, bahwa kehamilan yang terlalu dekat menjadi salah satu faktor adanya risiko stunting.

“Karena baik ibu maupun di dalam kandungannya bisa berisiko kekurangan nutrisi,” ujar dr Dara dalam cuitannya seperti dikutip dari akun X @dokterdara, Jumat (15/3/2024).

Stunting

Halaman:
1 2
      
