Catat, Beberapa Jenis Obat ini Punya Aturan Minum Khusus Selama Bulan Puasa

SELAMA bulan puasa, waktu makan dan minum akan berubah. Hal ini juga bisa berdampak pada jadwal rutin minum obat untuk beberapa jenis obat tertentu.

Jika Anda memiliki beberapa penyakit seperti hipertensi, maag, diabetes, dan kolesterol terdapat beberapa aturan dalam mengkonsumsi obat selama bulan puasa Agar khasiat dari obat tersebut tetap optimal.

Berikut beberapa jenis obat serta aturan minumnya selama menjalankan puasa, dilansir dari situs resmi Kemenkes RI, Jumat (15/3/2024).

1. Obat maag

Bagi Anda yang telah diresepkan dokter untuk mengkonsumsi obat maag yang dikonsumsi satu kali dalam sehari seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol atau pantoprazol sebaiknya dikonsumsi pada saat malam hari dan sebelum tidur.

Sementara untuk jenis obat ranitidin, cimetidin atau famotidin yang dikonsumsi dua kali sehari, maka sebaiknya dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur dan pada waktu makan sahur. Hal ini karena asam lambung mencapai kadar paling tinggi pada saat dini hari, sehingga sebaiknya diminum malam hari untuk mencegah kenaikan asam lambung berlebihan.

2. Obat antihipertensi

Jika Anda disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat antihipertensi yang diminum sekali dalam sehari, maka sebaiknya obat tersebut diminum saat makan sahur sehingga obat tersebut dapat mengendalikan tekanan darah ketika beraktivitas di siang hari.

3. Obat penurun kolesterol

Beberapa jenis obat penurun kolesterol seperti simvastatin, atrovastatin atau rosuvastatin sebaiknya dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu. Anda bisa konsumsinya pukul 19.00-21.00 atau saat menjelang tidur malam, karena memberikan efek lebih baik.