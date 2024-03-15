Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Catat, Beberapa Jenis Obat ini Punya Aturan Minum Khusus Selama Bulan Puasa

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |07:00 WIB
Catat, Beberapa Jenis Obat ini Punya Aturan Minum Khusus Selama Bulan Puasa
Jadwal minum obat berubah saat bulan puasa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SELAMA bulan puasa, waktu makan dan minum akan berubah. Hal ini juga bisa berdampak pada jadwal rutin minum obat untuk beberapa jenis obat tertentu.

Jika Anda memiliki beberapa penyakit seperti hipertensi, maag, diabetes, dan kolesterol terdapat beberapa aturan dalam mengkonsumsi obat selama bulan puasa Agar khasiat dari obat tersebut tetap optimal.

Berikut beberapa jenis obat serta aturan minumnya selama menjalankan puasa, dilansir dari situs resmi Kemenkes RI, Jumat (15/3/2024).

1. Obat maag

Bagi Anda yang telah diresepkan dokter untuk mengkonsumsi obat maag yang dikonsumsi satu kali dalam sehari seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol atau pantoprazol sebaiknya dikonsumsi pada saat malam hari dan sebelum tidur.

Minum obat

Sementara untuk jenis obat ranitidin, cimetidin atau famotidin yang dikonsumsi dua kali sehari, maka sebaiknya dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur dan pada waktu makan sahur. Hal ini karena asam lambung mencapai kadar paling tinggi pada saat dini hari, sehingga sebaiknya diminum malam hari untuk mencegah kenaikan asam lambung berlebihan.

2. Obat antihipertensi

Jika Anda disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat antihipertensi yang diminum sekali dalam sehari, maka sebaiknya obat tersebut diminum saat makan sahur sehingga obat tersebut dapat mengendalikan tekanan darah ketika beraktivitas di siang hari.

3. Obat penurun kolesterol

Beberapa jenis obat penurun kolesterol seperti simvastatin, atrovastatin atau rosuvastatin sebaiknya dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu. Anda bisa konsumsinya pukul 19.00-21.00 atau saat menjelang tidur malam, karena memberikan efek lebih baik. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement