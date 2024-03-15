Sering Konsumsi Gorengan saat Berbuka Puasa Berbahaya bagi Kesehatan, Ini Saran Dokter

KEBIASAAN orang Indonesia adalah berburu takjil menjelang berbuka puasa. Biasanya mereka mencari es buah dan gorengan untuk menu berbuka puasa.

Namun tahukah Anda, terlalu sering konsumsi gorengan dan minuman manis tidak baik untuk kesehatan lho. Bahkan makanan tersebut bisa menyebabkan perut melilit dan begah.

Lantas apa penyebabnya?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr Decsa Medika Hertanto, SpPD, KGH menjelaskan sebenarnya gorengan dan minuman manis tidak cocok untuk membatalkan puasa. Sebab gorengan memiliki kandungan lemak yang tinggi.