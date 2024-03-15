Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Peninggalan Wali Songo yang Dibangun dalam Semalam

Miftahudin , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |11:07 WIB
Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Peninggalan Wali Songo yang Dibangun dalam Semalam
Gerbang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Cirebon, Jawa Barat (Foto: Instagram/@anasmjk)
A
A
A

JEJAK Islam yang dibawa oleh Wali Songo ke bumi Nusantara masih bisa kita lihat hingga kini. Salah satunya ialah keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang mesih berdiri kokoh di sekitar Kasepuhan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Masjid kuno ini dibangun pada 1480 oleh Sunan Gunung Jati bersama Sunan Kalijaga dan bangunannya masih terawat sangat baik.

Arsitektur bangunanya memiliki ciri khas berupa satu gerbang pintu utama dan pintu lainnya terbuat dari batu bata merah.

Atap masjid berbentuk limas dan bersusun tiga yang semakin ke atas ukurannya semakin kecil.

Masjid Agung Sang Cipta Rasa

(Foto: dok. Heru Muara Sidik)

Masjid ini secara garis besar terdiri atas dua bagian, yakni ruang utama dan serambi. Serambi Masjid Agung Sang Cipta Rasa terbagi ke dalam dua bagian, yaitu serambi dalam dan serambi luar.

Konon menurut sejarah, masjid ini dibangun hanya dalam waktu semalam. Masjid itu dibangun dengan melibatkan 500 orang pekerja dari beberapa kerajaan yakni Majapahit, Demak dan Cirebon.

Pada bagian masjid terdapat pintu masuk kecil, di mana saat jamaah masuk harus menundukkan kepala. Hal itu sebagai simbol penghormatan dan makna merendahkan diri saat memasuki masjid.

Halaman:
1 2
      
