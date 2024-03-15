Sensasi Wisata Sarat Fantasi di Sentosa Sensoryscape, Landmark Baru Singapura

SINGAPURA punya landmark baru. Namanya Sentosa Sensoryscape. Resmi beroperasi hari ini, 14 Maret 2023, dan terbuka untuk umum. Lokasinya tepat di jantung Sentosa Island, pulau yang didedikasikan untuk wisatawan.

Sentosa Sensoryscape adalah area terbuka yang terdiri atas enam wahana instalasi taman sensorik sepanjang 350 meter dengan luas total 30 ribu meter persegi atau sekitar 5,5 kali luas lapangan sepakbola.

Keenam wahana di sini merupakan wujud paduan kemegahan elemen keajaiban alam, mahakarya arsitektur dan kecanggihan teknologi multimedia di satu tempat.

Ada atraksi audio visual interaktif, permainan lampu dan cahaya, aroma unik dari aneka flora, pertunjukan air mancur, serta kabut asap berwarna-warni.

Rancangan sebagian instalasi bangunannya terinspirasi dari bentuk keranjang atau wadah yang anyamannya dibingkai oleh tiga struktur diagrid yang rumit. Diagrid adalah struktur kerangka balok beton, logam, atau kayu yang bersilangan secara diagonal dalam konstruksi bangunan.

Video mapping dengan visual-visual animasi ditembakkan ke lantai dan permukaan instalasi melingkar yang masing-masing setinggi 13 meter dan diameter 25 meter.

Pertunjukan ini diiringi musik simfoni tematik berkualitas tinggi menghadirkan pengalaman fantasi sekaligus nyata saat kita berdiri di tengahnya.

Berada di tengah lanskap jajaran instalasi arsitektur luar ruang bernilai seni tinggi ini kita seolah tenggelam di dimensi lain. Semesta imersif penuh kisah dan filosofi keindahan alam yang membawa imajinasi kita berkelana bebas tanpa batas.

Kita juga dapat menikmati keajaiban virtual melalui smartphone dengan membuka aplikasi yang disebut ImagiNite.

Proyektor digital dengan teknologi augmented reality menampilkan visual-visual memukau. Begitu menakjubkan, harmonis dan kolosal!

“Kini berjalan-jalan di Sentosa tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Sentosa Sensoryscape yang terinspirasi dari keindahan alam akan membawa para wisatawan ke beragam pengalaman unik dan tak ada habisnya,” kata Chief Executive Officer Sentosa Development Corporation (SDC), Thien Kwee Eng.

Berikut keenam wahana di Sentosa Sensoryscape dengan keunikan masing-masing:

1. Glow Garden

Ini titik awal perjalanan menakjubkan di Sentosa Sensoryscape. Saksikan pemandangan memukau malam hari di Taman Cahaya ditemani jajaran instalasi lampu berbentuk tangkai bunga menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan yang menerangi alun-alun dengan warna-warna yang berubah secara ritmis.

2. Tactile Trellis

Instalasi bangunannya berbentuk kelopak bejana granolitik bertekstur tekstur yang menarik, mulai dari tanaman apsintus cina yang lembut hingga asparagus dari spesies juniperus. Atraksi multimedia membawa kita ke kisah saat cahaya dan api memicu imajinasi nenek moyang yang hidup di jantung hutan tropis.