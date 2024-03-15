Wow! Ikan Mungil Ini Punya Suara Setara Letusan Pistol

SALAH satu ikan terkecil di dunia ini punya keistimewaan luar biasa. Ya, ikan mungil bernama Danionella Cerebrum itu mampu mengeluarkan suara sekeras suara letusan pistol.

Para ilmuwan menemukan bagaimana Ikan Danionella berukuran lebar kuku manusia dewasa, dapat menghasilkan suara melebihi 140 desibel.

"Ikan berukuran kira-kira sebesar kuku orang dewasa ini dapat mengeluarkan suara sekeras suara tembakan (pistol)," ungkap para ilmuwan, menyitir The Guardian.

Danionella Cerebrum jantan, ikan berukuran sekitar 12 mm yang ditemukan di Sungai Myanmar, menghasilkan suara yang melebihi 140 desibel, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PNAS, setara dengan sirene ambulans atau jackhammer.

(Foto: Instagram/@mcquilkey)

Mekanisme yang paling umum pada ikan untuk menghasilkan suara melibatkan getaran pada kantung renangnya – sebuah organ berisi gas yang digunakan untuk mengontrol daya apung – yang didorong oleh kontraksi ritmis dari otot-otot 'drum' khusus, kata surat kabar tersebut.

Namun, mekanisme produksi suara dari denyut yang dihasilkan oleh Danionella Cerebrum, yang memiliki otak terkecil dari semua vertebrata, masih menjadi misteri karena mekanisme otot yang berhubungan dengan kantung renang tidak memberikan penjelasan yang masuk akal tentang asal usul suara tersebut.

Para ilmuwan Universitas Charité di Berlin, Jerman menemukan bahwa ikan ini memiliki sistem produksi suara yang unik, yang melibatkan tulang rawan drum, tulang rusuk khusus, dan otot yang tahan terhadap kelelahan. Hal ini memungkinkan ikan untuk mempercepat drum tulang rawan dengan kekuatan ekstrim dan menghasilkan denyut yang cepat dan keras.