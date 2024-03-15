Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pilot Boleh Tidur Selama Penerbangan, Asal Penuhi Syarat Ini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |10:17 WIB
Pilot Boleh Tidur Selama Penerbangan, Asal Penuhi Syarat Ini
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

BOLEHKAH pilot tidur di selama penerbangan berlangsung? Pertanyaan ini belakangan muncul setelah peristiwa viral pilot pesawat Batik Air tertidur selama 28 menit saat bertugas.

Terkait hal tersebut, Asosiasi Penerbangan Internasional memperbolehkannya namun tetap ada aturan ketat yang mengatur praktik ini.

Pilot biasanya hanya tidur pada penerbangan jarak jauh, meski tidur pada penerbangan jarak pendek juga diperbolehkan untuk menghindari efek kelelahan.

Infografis Benda Wajib Dibawa Pilot

Mengutip laman flightdeckfriend, istirahat pilot dapat dipisahkan menjadi dua kategori; 'istirahat terkendali' di mana pilot tidur saat berada di kokpit dengan kontrol autopilot, atau 'istirahat di tempat tidur' artinya istirahat dilakukan di kabin penumpang (di kursi yang disediakan khusus pilot) atau di tempat tidur susun khusus kru yang tersedia pada pesawat jarak jauh.

Hal ini merupakan praktik standar di seluruh industri karena terbukti meningkatkan keselamatan penerbangan dengan memastikan awak pesawat cukup istirahat untuk pendekatan dan pendaratan yang merupakan salah satu fase penerbangan yang paling menuntut dan intensif.

Tak perlu diperdebatkan bahwa setidaknya satu pilot atau co-pilot harus selalu terjaga untuk memegang kendali setiap saat, karena itu sudah syarat mutlak wajib dipenuhi demi keselamatan penerbangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/408/3100210/10_pilot_terbaik_di_dunia_salah_satunya_penerbang_wanita_yang_melintasi_selat_atlantik-orM7_large.jpg
10 Pilot Terbaik di Dunia, Salah Satunya Penerbang Wanita yang Melintasi Selat Atlantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/408/3073632/ilustrasi_pilot-VsFN_large.jpg
Apa yang Terjadi ketika Seorang Pilot Meninggal saat Penerbangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070937/tertarik_menjadi_pilot_berikut_panduannya_hingga_jadi_profesional-1O6t_large.jpg
Tertarik Menjadi Pilot, Berikut Panduannya hingga Jadi Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044827/pilot_ditangkap_polisi_karena_kasus_kdrt-V0lH_large.JPG
Pilot Ditangkap Sesaat Sebelum Pesawat Berangkat, Lho Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008743/tenang-luar-biasa-pilot-berhasil-daratkan-pesawat-tanpa-roda-dengan-selamat-aQP6bUb5AJ.JPG
Tenang Luar Biasa, Pilot Berhasil Daratkan Pesawat Tanpa Roda dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/406/2982149/bolehkah-pilot-tidur-selama-penerbangan-berikut-penjelasan-lengkapnya-wPvW5zmmss.jpeg
Bolehkah Pilot Tidur Selama Penerbangan? Berikut Penjelasan Lengkapnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement