Pilot Boleh Tidur Selama Penerbangan, Asal Penuhi Syarat Ini

BOLEHKAH pilot tidur di selama penerbangan berlangsung? Pertanyaan ini belakangan muncul setelah peristiwa viral pilot pesawat Batik Air tertidur selama 28 menit saat bertugas.

Terkait hal tersebut, Asosiasi Penerbangan Internasional memperbolehkannya namun tetap ada aturan ketat yang mengatur praktik ini.

Pilot biasanya hanya tidur pada penerbangan jarak jauh, meski tidur pada penerbangan jarak pendek juga diperbolehkan untuk menghindari efek kelelahan.

Mengutip laman flightdeckfriend, istirahat pilot dapat dipisahkan menjadi dua kategori; 'istirahat terkendali' di mana pilot tidur saat berada di kokpit dengan kontrol autopilot, atau 'istirahat di tempat tidur' artinya istirahat dilakukan di kabin penumpang (di kursi yang disediakan khusus pilot) atau di tempat tidur susun khusus kru yang tersedia pada pesawat jarak jauh.

Hal ini merupakan praktik standar di seluruh industri karena terbukti meningkatkan keselamatan penerbangan dengan memastikan awak pesawat cukup istirahat untuk pendekatan dan pendaratan yang merupakan salah satu fase penerbangan yang paling menuntut dan intensif.

Tak perlu diperdebatkan bahwa setidaknya satu pilot atau co-pilot harus selalu terjaga untuk memegang kendali setiap saat, karena itu sudah syarat mutlak wajib dipenuhi demi keselamatan penerbangan.