Gaet Wisatawan Vietnam, Kemenparekraf Gelar Sales Mission di Hanoi dan Ho Chi Minh City

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Indonesia Inbound Tour Operator Association (IINTOA) menggelar sales mission di dua kota besar di Vietnam, yaitu Hanoi dan Ho Chi Minh City, sebagai upaya mendorong angka kunjungan wisatawan mancanegara dari Vietnam.

Pada sales mission yang diselenggarakan di Hanoi pada 27 Februari 2024 dan Ho Chi Minh pada 28 Februari 2024 ini, Kemenparekraf memfasilitasi 20 sellers yang terdiri dari agen travel dan perhotelan untuk dipertemukan dengan 69 buyers yang merupakan perwakilan perusahaan outbound travel di Vietnam di bawah asosiasi Hanoi UNESCO Travel Club.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, Vietnam ialah pasar potensial dengan kenaikan jumlah wisatawan yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke 2023.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Pada tahun 2022 jumlah wisman asal Vietnam mencapai 68.067, dan pada tahun 2023 mencapai 121.879, atau naik sebesar 79 persen. Angka tersebut sudah melampaui masa sebelum pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar 96.024 wisman,” kata Sandi mengutip laman Kemenparekraf.

Sales mission diawali dengan sambutan dan welcome remarks dari ketua IINTOA Paul Edmundus Tallo, dilanjutkan Ketua Hanoi UNESCO Travel Club, Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi, dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melalui video tapping.