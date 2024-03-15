Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Jalur Pendakian Gunung Arjuno-Penanggungan Tutup Imbas Cuaca Ekstrem

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |07:39 WIB
Gunung Arjuno
A
A
A

PENGELOLA kawasan Gunung Arjuno-Penanggungan menutup akses pendakian. Penutupan akses pendakian ini akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di kawasan gunung yang masuk wilayahTaman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo.

Kepala Tahura Raden Soerjo, Ahmad Wahyudi berujar bahwa penutupan seluruh objek wisata dan pendakian tersebut ditutup hingga 18 Maret 2024, akibat adanya potensi cuaca ekstrem di kawasan itu.

"Seluruh objek wisata alam dan pendakian di Tahura Raden Soerjo, ditutup sampai dengan 18 Maret 2024," kata Wahyudi, saat dikonfirmasi wartawan Kamis malam.

Penutupan akses pendakian di kawasan Tahura Raden Soerjo ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) dengan Nomor 500.4.6.10/ 294 /123.7.2/2024 yang ditandatangani pada 13 Maret 2024.

Pada surat itu dijelaskan, penutupan akses pendakian didasarkan pada informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, yang menyebutkan ada potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Pos Pendakian Gunung Arjuno

Pos Pendakian Gunung Arjuno

Dengan adanya potensi cuaca ekstrem tersebut, dalam informasi itu juga disampaikan bahwa bisa memicu terjadinya bencana hidrometereologi seperti hujan intensitas tinggi, banjir, tanah longsor dan angin kencang termasuk di wilayah Tahura Raden Soerjo.

"Bencana itu juga berpotensi terjadi di wilayah Tahura Raden Soerjo, oleh karena itu, objek wisata alam dan pendakian ditutup," ujarnya.

Wisata alam dan pendakian di kawasan Tahura Raden Soerjo dan ditutup akibat adanya potensi cuaca buruk antara lain adalah Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Pundak, Puncak Watu Jengger, Pemandian Air Panas Cangar, Loka Wiyata Surya, dan Wisata Panorama Petung Sewu.

Sebagai informasi, Gunung Arjuno-Penanggungan memiliki empat jalur pendakian yakni Tretes di Prigen, Kabupaten Pasuruan, jalur Tambaksari di Purwodadi, Pasuruan, serta jalur Sumber Brantas di Cangar, Kota Batu, dan terakhir melalui jalur Lawang, Kabupaten Malang, yang seluruhnya terpaksa ditutup.

