Rekomendasi Sahur Sehat, Puasa Lancar dan Tetap Fit

MENJALANI puasa Ramadhan agar lancar, penting untuk memilih makanan yang tepat saat sahur. Mengingat sahur merupakan momen penting untuk mengisi energi sebelum berpuasa seharian.

Menu sahur yang tepat agar puasa lancar dan tubuh tetap fit, meski berpuasa seharian ditambah sambil tetap beraktivitas, para ahli diet menyarankan karbohidrat sebagai kunci energi sepanjang hari.

BACA JUGA: Tips Mempersiapkan Menu Sahur dan Berbuka ala Sisca Soewitomo

Ahli gizi dan konsultan kesehatan usus, Kirsten Jackson, menekankan pentingnya keseimbangan dalam menu sahur. Dikutip dari Metro UK, Sabtu (16/3/2024) ia sendiri merekomendasikan menu contohnya telur rebus dengan roti gandum, bayam, dan jamur.

BACA JUGA: Resep Kurma Butter yang Viral di Media Sosial

Jika tetap ingin makan nasi, bisa juga diolah menjadi bubur dengan tambahan bubuk protein, buah beri, dan biji-bijian. Makanan tersebut bisa memberikan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan serat yang membantu melepaskan energi secara perlahan dan menjaga perut kenyang lebih lama.