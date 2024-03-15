Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mencicipi Jjamppong, Kuliner Pedas Khas Korea yang Sering Ada di Drakor

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:37 WIB
Mencicipi Jjamppong, Kuliner Pedas Khas Korea yang Sering Ada di Drakor
Jjamppong. (Foto: MPI)
A
A
A

DRAKOR atau drama Korea merupakan tontonan yang jadi favorit banyak masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bila diperhatikan, di setiap jalan cerita dalam drakor selalu menyajikan kuliner khas Korea salah satunya jjamppong.

Jjamppong merupakan mie dengan kuah kaldu seafood yang berisi berbagai sayuran dan hidangan laut, daging ayam atau sapi serta kuah yang sedikit pedas. Makanan ini memiliki kuah warna merah sehingga nampak menggugah selera.

Ketika melihat para pemain di drakor menyantap jjamppong sepertinya sangat menggugah selera. Hal itu bikin penikmat drakor penasaran ini mencicipi rasa dari jjamppong.

Jjamppong

Bagi Anda yang ingin mencicipi jjamppong, tak perlu lagi jauh-jauh ke Korea. Sebab di Indonesia sudah ada restoran yang menyajikan menu jjamppong, salah satunya Ebiga Jjamppong yang berlokasi di Lippo Mall Puri.

Melalui pengembangan selama bertahun-tahun, restoran ini berhasil menciptakan kaldu yang kaya rasa, gurih dan tidak amis, sehingga sangat disukai masyarakat Korea dan sudah dipatenkan. Restoran asal Korea Selatan ini memiliki beragam pilihan menu jjamppong.

Jjamppong

Salah satu menu yang wajib dicoba adalah ebiga jjamppong. Menu ini memiliki citarasa jjamppong klasik serta mie yang lembut dan kenyal khas Korea. Ebiga Jjamppong adalah comfort food yang sangat menggugah selera dengan kuah kaldu serta isian seafood yang kaya rasa dan gurih.

Bagi yang kurang bisa menikmati pedas, tempat ini juga menyajikan kelezatan mie seafood dengan menu white jjamppongnya, yang kuahnya dibuat dari kaldu tulang sapi selama 12 jam, menjadikannya creamy dan kaya rasa.

