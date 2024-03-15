Ini Perbedaan Kurma Lokal dengan Timur Tengah

KURMA asal Indonesia atau biasa disebut lokal dengan Kurma yang berasal dari Timur Tengah, secara kasat mata memiliki penampilan yang mirip. Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang siginifikan di antara keduanya.

Perbedaan suhu dan cuaca menjadi salah satu faktor penentu kualitas dari kurma tersebut. Agar tidak salah memilih, berikut Okezone jelaskan perbedaan di antara kedua kurma tersebut.

1. Ditanam di iklim yang berbeda

Kurma yang berasal dari Timur Tengah, ditanam pada daerah yang beriklim kering sehingga kandungan airnya rendah. Hal itu membuat kurma tumbuh dengan baik.

Berbeda ketika ditanam di Indonesia yang memiliki suhu lembab, pohon kurma hanya akan berbuah banyak pada musim kemarau dan di daerah yang kering serta memiliki curah hujan rendah.

2. Ukuran dan bentuk

Kedua jenis kurma ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Kurma Timur Tengah berbentuk lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan lokal. Kurma tersebut cenderung memiliki bentuk kecil, bulat dan berwarna kuning terang.