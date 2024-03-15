Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perjalanan Aman dan Nyaman dengan Fitur Perlindungan Visa Traveloka

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:38 WIB
Perjalanan Aman dan Nyaman dengan Fitur Perlindungan Visa Traveloka
Perlindungan visa Traveloka. (Foto: dok Traveloka)
A
A
A

JAKARTA - Dalam era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, perjalanan menjadi semakin terjangkau dan mudah diakses. Namun, di tengah kesenangan yang ditawarkan saat menjelajahi dunia, risiko tak terduga sering kali menjadi bayang-bayang yang mengintai.

Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir lagi. Dengan kemajuan teknologi, perlindungan perjalanan semakin mudah diakses. Salah satunya adalah dengan adanya fitur Perlindungan Visa Traveloka.

Mengenal Fitur Perlindungan Visa Traveloka

Seperti yang kita ketahui, banyak destinasi wisata menarik di luar negeri, yang menawarkan beragam pengalaman liburan yang mengesankan. Namun, liburan bisa menjadi kurang menyenangkan jika terhambat oleh penolakan visa. Penolakan tersebut dapat menyebabkan pembatasan perjalanan.

Akan tetapi, tidak perlu khawatir lagi karena Traveloka telah menghadirkan fitur perlindungan visa yang sangat bermanfaat bagi wisatawan yang ingin pergi ke luar negeri sehingga Anda dapat bepergian tanpa merasa khawatir.

Apa Itu Fitur Perlindungan Visa Traveloka?

Perlindungan visa dari Traveloka menawarkan jaminan jika visa ditolak, Anda bisa menerima pengembalian dana untuk tiket pesawat yang telah dibeli. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian akibat pembatalan perjalanan yang tidak terduga.

Berikut ini adalah batas maksimum perlindungan visa yang disediakan oleh Traveloka. Perlindungan visa ini meliputi biaya pembatalan tiket pesawat dan penolakan visa.

1. Tiket pesawat tipe satu arah (one way) basic: perlindungan hingga maksimal Rp10.000.000

2. Tiket pesawat tipe satu arah (one way) premium: perlindungan hingga maksimal Rp15.000.000

3. Tiket pesawat tipe pulang-pergi (round trip) basic: perlindungan hingga maksimal Rp20.000.000

4. Tiket pesawat tipe pulang-pergi (round trip) premium: perlindungan hingga maksimal Rp30.000.000

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement