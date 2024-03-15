Perjalanan Aman dan Nyaman dengan Fitur Perlindungan Visa Traveloka

JAKARTA - Dalam era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, perjalanan menjadi semakin terjangkau dan mudah diakses. Namun, di tengah kesenangan yang ditawarkan saat menjelajahi dunia, risiko tak terduga sering kali menjadi bayang-bayang yang mengintai.

Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir lagi. Dengan kemajuan teknologi, perlindungan perjalanan semakin mudah diakses. Salah satunya adalah dengan adanya fitur Perlindungan Visa Traveloka.

Mengenal Fitur Perlindungan Visa Traveloka

Seperti yang kita ketahui, banyak destinasi wisata menarik di luar negeri, yang menawarkan beragam pengalaman liburan yang mengesankan. Namun, liburan bisa menjadi kurang menyenangkan jika terhambat oleh penolakan visa. Penolakan tersebut dapat menyebabkan pembatasan perjalanan.

Akan tetapi, tidak perlu khawatir lagi karena Traveloka telah menghadirkan fitur perlindungan visa yang sangat bermanfaat bagi wisatawan yang ingin pergi ke luar negeri sehingga Anda dapat bepergian tanpa merasa khawatir.

Apa Itu Fitur Perlindungan Visa Traveloka?

Perlindungan visa dari Traveloka menawarkan jaminan jika visa ditolak, Anda bisa menerima pengembalian dana untuk tiket pesawat yang telah dibeli. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian akibat pembatalan perjalanan yang tidak terduga.

Berikut ini adalah batas maksimum perlindungan visa yang disediakan oleh Traveloka. Perlindungan visa ini meliputi biaya pembatalan tiket pesawat dan penolakan visa.

1. Tiket pesawat tipe satu arah (one way) basic: perlindungan hingga maksimal Rp10.000.000

2. Tiket pesawat tipe satu arah (one way) premium: perlindungan hingga maksimal Rp15.000.000

3. Tiket pesawat tipe pulang-pergi (round trip) basic: perlindungan hingga maksimal Rp20.000.000

4. Tiket pesawat tipe pulang-pergi (round trip) premium: perlindungan hingga maksimal Rp30.000.000