Seru-Seruan Pandu Shopee Live, Aurel Hermansyah Sebut Ada Fitur Baru Garansi Tepat Waktu, Apa Itu?

JAKARTA- Berkat program terbaru Shopee yaitu Garansi Tepat Waktu, penyanyi sekaligus aktris cantik Aurel Hermansyah hingga penyanyi religi Opick ikut merasakan keuntungan dari program tersebut. Sudah tahu apa itu Garansi Tepat Waktu di Shopee? Jadi, Garansi Tepat Waktu adalah program baru Shopee yang memberikan jaminan tanggal pesanan tiba kepada pembeli.

Jika pesanan kamu sampai melewati jaminan tanggal pesanan tiba yang tertera, maka kamu pembeli akan mendapatkan gratis voucher Garansi Tepat Waktu, yang dapat diklaim sebelum status pesanan berubah menjadi Pesanan Selesai. Gimana, menarik kan? Jadi dengan Garansi Tepat Waktu, kamu para pengguna setia Shopee akan mendapatkan pengalaman berbelanja online yang lebih nyaman berkat jaminan tanggal pesanan tiba yang lebih pasti.

Kenyamanan belanja online di Shopee berkat hadirnya Garansi Tepat Waktu ternyata dirasakan oleh penyanyi sekaligus aktris cantik Aurel Hermansyah. Hal itu diungkapkan oleh istri Atta Halilintar ini dalam sesi live streaming di Shopee Live pada tanggal 13 dan 14 Maret 2024 lalu. Ya, dalam dua hari tersebut, Aurel Hermansyah menemani para Sobat Shopee di waktu sahur melalui sesi live akun Toko Mama Nur di Shopee Live.

Tak sendirian, Aurel Hermansyah ditemani oleh konten kreator Iman Hakiki sebagai co-host yang ikut meramaikan dua sesi live tersebut. Keduanya sukses memandu sesi live streaming yang seru dan menghibur, sambil mempromosikan produk-produk terbaik kepada para penonton. Tak jarang guyonan lucu dilontarkan oleh keduanya yang disambut gelak tawa yang mewarnai sesi live tersebut. Tak hanya karena keseruan yang ditampilkan Aurel dan Iman Hakiki, sesi live tersebut juga mencuri perhatian penonton berkat promo Shopee Live Diskon Murah s/d 80% yang kini hadir 3x sehari, pada jam 4 pagi, 12 siang, dan 8 malam. Wow!

Selain hadirnya Diskon Murah s/d 80% yang kini hadir 3x sehari di Shopee Live, kepuasan berbelanja online di Shopee semakin maksimal berkat program baru Garansi Tepat Waktu. Pada sesi live Sahur Bersama Aurel di Shopee Live yang berlangsung pada 13 Maret 2024 pada pukul 04:00-06:00 WIB pagi, anak pasangan musisi Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini memuji program Garansi Tepat Waktu di Shopee yang memberikan jaminan tanggal pesanan tiba. Aurel mengakui Garansi Tepat Waktu membuatnya semakin nyaman berbelanja online di Shopee.

"Nah terus ada juga yang baru di Shopee, Garansi Tepat Waktu. Kalian bisa klaim voucher gratis tis tis tis, kalau pesanannya itu telat,” ucap Aurel dalam sesi live streaming Shopee Live pada Rabu, 13 Maret 2024.

"Sekali lagi ya sobat Shopee semua, ini Garansi tepat Waktu kita keluarkan untuk Sobat Shopee biar lebih nyaman belanjanya. Artinya apa? Kalau terjadi pesanan telat, ada garansinya, tenang!," sahut Iman Hakiki menambahkan.

"Oh gitu?” tanya Aurel.

"Iya jadi no worry" jawab Iman Hakiki

“Jadi kan kadang gue itu kalau belanja ada (opsi pengiriman) yang Reguler atau apa, kalau misalnya tidak sesuai estimasi, itu bisa ada garansinya,” sahut Aurel.

"Nyaman gak?” tanya Iman Hakiki.

"Nyaman banget, cuma di Shopee is the best" ucap Aurel antusias.

Bikin Heboh, Sesi Shopee Live Aurel Hermansyah pada 14 Maret 2024 Hadirkan Flash Sale Samsung S23 Ultra Rp1

Penampilan seleb cantik Aurel Hermansyah di Shopee Live pada Rabu, 13 Maret 2024 lalu berlangsung dengan penuh keseruan! Eits, nggak sampai di situ. Ibunda dari Ameena dan Azura itu juga kembali mengguncang sesi live streaming Shopee Live pada Kamis, 14 Maret 2024 pukul 03:45-06:00 WIB lalu! Ditemani co-hostnya, Iman Hakiki, Aurel memandu para penggemarnya dan pengguna Shopee di seluruh Indonesia untuk seru-seruan bareng dan berburu berbagai produk di Shopee Live sambil menikmati diskon yang super fantastis, yaitu Shopee Live Diskon Murah s/d 80%. Nggak tanggung-tanggung, ada juga spesial Flash Sale Samsung Galaxy S23 Ultra seharga Rp1 aja di live streaming Shopee Live bersama Aurel!

Kemeriahan dan kesemarakan sesi Shopee Live Aurel Hermansyah pada 14 Maret 2024 lalu terlihat dari banyaknya Sobat Shopee yang berbondong-bondong menonton, mengomentari, serta memberikan likes di sesi live tersebut sambil berlomba memperebutkan dan menjadi yang tercepat untuk membeli Flash Sale Samsung Galaxy S23 Ultra Rp1 di Shopee Live. Kapan lagi bisa membeli smartphone canggih cuma dengan harga Rp1 aja? Pastinya hanya di sesi live streaming Shopee Live!

“Hai sobat Shopee selamat datang di sesi spesial Shopee Live bareng aku Aurel di Toko Mama Nur. Biar pun lagi sahur-sahur gini pasti udah pada nungguin kan Flash Sale Smartphone Rp1 di Shopee Live? Ya, langsung aja kali ini bakal ada Samsung Galaxy S23 Ultra seharga Rp1,” pungkas Aurel Hermansyah.

Selain flash sale bombastis Samsung Galaxy S23 Ultra Rp1, Iman Hakiki menambahkan bahwa Sobat Shopee bisa menikmati promo spektakuler di bulan Ramadan yaitu Shopee Live Diskon Murah s/d 80% yang kini berlangsung 3 kali sehari yakni pada jam 4 pagi, 12 siang, dan 8 malam. Wow!