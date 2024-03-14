Ramadhan 2024 Begitu Spesial di Lido Adventure Park, Seperti Apa Ya?

RAMADHAN tiba, apa yang paling Anda rindukan di bulan yang penuh berkah ini? Ngabuburit, tentu banyak orang yang merindukan salah satu aktivitas favorit ini saat momen puasa ramadhan.

Tapi, apakah Anda tahu ngabuburit itu artinya apa? Dalam bahasa Sunda, ngabuburit berarti ngalantung ngadagoan burit atau bermain sambil menunggu waktu sore.

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan saat menanti adzan maghrib atau waktu berbuka puasa, mulai dari pergi jalan-jalan sekaligus berburu kuliner buka puasa hingga jalan-jalan ke spot foto hidden gem yang viral.

Di Bogor, terdapat salah satu tempat menarik yang cocok untuk ngabuburit di puasa ramadhan kali ini. Nama tempatnya adalah Lido Adventure Park, lokasi tepat di area KEK MNC Lido City, Bogor.

Lido Adventure Park merupakan kawasan outbound yang berada persis di tepi Danau Lido. Dikelilingi hutan pinus menjadikan area outbound ini sangat sejuk sepanjang hari.

“Bagi Anda yang sedang mencari tempat ngabuburit antimainstream, Lido Adventure Park bisa jadi pilihan seru. Karena terdapat program Ngabuburit Seru di Lido Adventure Park dengan spesial diskon 50 persen untuk semua wahana permainan”, ucap General Manager Lido Lake Resort & Lido Adventure Park, Dadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Penasaran seperti apa serunya ngabuburit di Lido Adventure Park? Berikut ini kami mengulas untuk Anda.

Berkeliling Hutan Pinus dengan ATV

Salah satu aktivitas ngabuburit yang paling favorit saat Anda berkunjung ke Lido Adventure Park adalah berkeliling hutan pinus dengan ATV.

Selain menghemat tenaga Anda, puasa ramadhan Anda juga tidak terasa karena teralihkan dengan udara yang sejuk dan pemandangan indah di sekitar hutan pinus saat bermain ATV.

Seperti yang dirasakan oleh Tasya dan teman-temannya warga Jakarta yang kami temui saat sedang ngabuburit di Lido Adventure Park beberapa waktu lalu.

“Saya dan teman-teman dari Jakarta, sengaja mau ngabuburit ke sini karena sempat lihat di Instagram, tempatnya dekat dan udaranya benaran sejuk banget. Ngabuburit main ATV benar-benar anti mainstream banget, jadi waktu tidak terasa pas lihat jam, sudah mau buka puasa aja, recommended banget tempatnya”, ucap Tasya.

Berfoto di Hidden Gem Jembatan Kuning

Pilihan aktivitas ngabuburit lainnya adalah berfoto di Jembatan Kuning dengan view Danau Lido yang sangat memukau.

Pemandangan ini hanya dapat Anda temui saat ngabuburit di Lido Adventure Park. Jembatan Kuning ini juga menghubungkan antara Lido Adventure Park dengan Lido Lake Resort, salah satu hotel bintang 5 terbaik yang ada di Bogor.