HOME WOMEN LIFE

Waduh, Pria Ini Disuntik Vaksin Covid-19 hingga 217 Kali

Estermia , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:34 WIB
Waduh, Pria Ini Disuntik Vaksin Covid-19 hingga 217 Kali
Ilustrasi Vaksin Covid, (Foto: VOI)
A
A
A

SEORANG pria berusia 62 tahun asal Jerman menjadi pusat perhatian para ilmuwan karena disuntik vaksin Covid-19 sebanyak 217 kali. Penyuntikan tersebut terjadi dalam 29 bulan terakhir.

Sejak penyutikan tersebut, pria asal Magdeburg, Jerman itu tidak mengalami efek samping. Hal itu pun mengundang perhatian dari tim ilmuwan dari Universitas Erlangen-Nuremberg, seperti dinukil Oddity Central, Rabu (13/3/2024).

Dr. Kilian Schober, salah seorang anggota tim peneliti, menjelaskan pria yang tidak disebutkannamanya itu menerima berbagai jenis vaksin Covid-19 selama eksperimen ini. Dan yang mengejutkan, tubuhnya tetap menunjukkan toleransi yang baik terhadap vaksin.

Tidak hanya itu, pria tersebut memiliki tingkat kekebalan yang lebih tinggi terhadap virus corona ketimbang orang lain yang hanya menerima dosis tiga kali. Meski demikian, penelitian ini bisa saja tidak berlaku untuk semua orang.

Di sisi lain, otoritas Jerman saat ini tengah menyelidiki pria penyuntik vaksin covid 217 kali tersebut. Ini diduga pria tersebut melakukan penipuan, meski saat mendapatkan suntikan tersebut sang pria beralasan untuk kepentingan pribadi.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
