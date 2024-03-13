Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Iklannya Dianggap Terlalu Cabul, BPOM Tarik 4 Produk Kosmetik Ini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |20:27 WIB
Iklannya Dianggap Terlalu Cabul, BPOM Tarik 4 Produk Kosmetik Ini
Ilustrasi Skincare. (Foto: Freepik)
A
A
A

AGAR menarik perhatian, maka produk-produk yang dijual di situs online memang menyajikan berbagai visual yang menarik. Bahkan, beberapa di antaranya mengusung erotisme agar menarik perhatian.

Bahkan, ketika barang yang dijual tersebut tidak berhubungan dengan erotisme, salah satunya adalah kosmetik. oleh karena itu, Badan Pengawas Makanan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama periode Oktober 2023 hingga Januari 2024 BPOM menemukan empat produk kosmetik yang dianggap cabul, dengan promosi yang mengeksploitasi erotisme atau seksualitas. Keempat produk yang dimaksudkan yaitu :

1. Potens Special Gel for Man (nomor notifikasi NA 18230104521, pemilik nomor notifikasi Botryo Herba Bioteknologi);

2. Hanimun Gentle Gel (nomor notifikasi NA 18210112280, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya);

3. Cocomaxx Gel Massage Gel (nomor notifikasi NA 18210102363, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya);

4. Geltama Gentle Gel (nomor notifikasi NA 18230100410, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya).

Menyikapi kondisi tersebut, maka Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri mengatakan keempat produk tersebut tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku karena telah jelas menyimpang dari tujuan dan kegunaan.

“Keempat produk kosmetik tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku karena visual iklan yang ditampilkan jelas menyimpang dari tujuan dan kegunaan atau kemanfaatan kosmetik,” kata Mohamad Kasuri, dikutip dari siaran pers yang didapat MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut, informasi pada materi promosi atau iklan kosmetik yang beredar wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika, di antaranya iklan tidak mengeksploitasi eriotisme atau seksualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/611/3159874/skinca-6JV2_large.jpg
BPOM Tarik 34 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/298/2633192/punya-kandungan-etilen-oksida-bpom-tarik-es-krim-haagen-dazs-Fip3f740IE.jpg
Punya Kandungan Etilen Oksida BPOM Tarik Es Krim Haagen-Dazs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/05/481/2573710/waspada-obat-pelangsing-berlabel-herbal-malah-ganggu-fungsi-jantung-fSZBhIDAfA.jpg
Waspada Obat Pelangsing Berlabel Herbal, Malah Ganggu Fungsi Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/612/2556430/bpom-sebut-obat-dan-kopi-ilegal-bebas-dijual-online-e-commerce-diminta-lebih-ketat-o2odqljbeL.jpg
BPOM Sebut Obat dan Kopi Ilegal Bebas Dijual Online, E-Commerce Diminta Lebih Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/10/481/2545142/bpom-perlu-memperjelas-keamanan-kategori-galon-isi-ulang-yang-beredar-rII9TGIQ15.jpg
BPOM Perlu Memperjelas Keamanan Kategori Galon Isi Ulang yang Beredar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/02/612/2480100/yuk-kenali-ciri-ciri-obat-dan-makanan-ilegal-BBHdUEdp9Y.jpg
Yuk Kenali Ciri-Ciri Obat dan Makanan Ilegal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement