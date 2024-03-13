Menginspirasi, Kakek Berusia 70 Tahun Ini Terlihat Bugar dan Energik

Menginspirasi, Kakek Berusia 70 Tahun Ini Terlihat Bugar dan Energik, (Foto: Odditycentral)

KAKEK berusia 70 tahun menjadi perbincangan warganet karena terlihat bugar dan energik. Kisah pria yang berasal dari Chongqing, Tiongkok itupun menjadi inspirasi dan viral.

Zou Heping (70) mengaku dirinya tertarik dengan olahraga sejak 1979. Hal itu dilakukan setelah membaca majalah yang membahas mengenai manfaat lari dan berolahraga.

Sejak itu, dia rutin melakukan olahraga. Berlari di sekitar Gunung Gele yang berada di dekat Chongqing, menjadi salah satu olahraga rutin yang dilakukannya.

Dilansir dari Oddity Central, Zou Heping kerap melakukan olahraga lainnya seperti pull-up, hand stand, hingga panjat tiang untuk kebugarannya. Bahkan ia melakukan latihan ekstrem seperti melompat layaknya katak dan merangkak.

Menurutnya, latihan ini dilakukan untuk melatih kaki bagian lutut dan membantu meningkatkan efektivitas tubuh. Meskipun latihan tersebut terdengar melelahkan, namun hasilnya sangat memuaskan.