HOME WOMEN LIFE

Potret Gagah Denny Sumargo Kenakan Jubah dan Sarung Tinju, Tanding Lawan Siapa?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:27 WIB
Potret Gagah Denny Sumargo Kenakan Jubah dan Sarung Tinju, Tanding Lawan Siapa?
Denny Sumargo dan Ellyas Pical. (Foto: MPI)
A
A
A

DIKENAL sebagai seorang atlet basket, Denny Sumargo kini harus beraksi menjadi petinju profesional. Pasalnya, Densu harus berperan sebagai Ellyas Pical, dengan series biopik Ellyas Pical yang mengangkat kisah hidup sang legenda.

Ellyas Pical diketahui telah mengharumkan nama bangsa Indonesia lantaran menjadi petinju Indonesia pertama yang menjadi juara dunia. Series ini nantinya bukan hanya mengisahkan Ellyas Pical dengan kehidupannya sebagai seorang petinju.

Denny Sumargo

Pria yang akrab disapa Densu itu pun terlihat menggunakan jubah yang biasa digunakan petinju sebelum naik ke ring berwarna merah muda. Densu juga tampak gagah kala memamerkan sarung tinju hitam yang dikenakannya.

Berdiri di sebelahnya, sang petinju legendaris tanah air, Ellyas Pical. Meski di usia 63 tahun, petinju yang dijuluki The Exocet itu masih tak kalah gagah dari Densu dengan jubah kuning dan sarung tinju merah yang dikenakannya.

Densu dan Ellyas Pical pun memamerkan sabuk tinju di lengannya. Tentu saja Densu menggunakan sabuk hitam dari International Boxing Federation (IBF) kelas Bantam Weight milik Ellyas Pical. Sementara Ellyas Pical sendiri memamerkan sabuk tinju dengan gelar juara dunia IBF yang diraihnya.

Halaman:
1 2
      
