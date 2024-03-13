Gamis Mulai Jadi Buruan di Pasar Tanah Abang, Bakal Jadi Baju Lebaran Baru

PENJUALAN gamis di Pusat Grosir Tanah Abang mulai meningkat pada libur panjang kemarin. Menjelang Ramadhan 1445 Hijriah, memang banyak orang yang mulai belanja baju baru untuk Lebaran.

Pedagang Dazick Shop Pasar Tanah Abang, Mufarifan Suryandika, mengatakan ada 50 hingga 100 gamis yang dijual di tokonya Blok B Tanah Abang. "Saya menjual handuk mandi untuk anak laki-laki atau perempuan. Sehari bisa terjual 50-100 potong," kata Dika seperti dilansir dari Antara.

Dika mengatakan, penjualan gamis tersebut mengalami peningkatan sebesar 5-10 kali lipat dibandingkan hari biasa. "Biasanya 10 buah, tapi kadang tidak sampai 10. Apa karena hari libur dan sudah dekat bulan puasa? Jadi yang datang pasti banyak," kata Dika.

Pusat Grosir Kauppa Tanah Abang buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Namun calon pembeli disarankan untuk datang lebih awal karena pengunjung yang berburu tekstil semakin ramai seiring berjalannya hari.

Ramadan mulai terasa berkah bagi para pedagang karena biasanya mereka mendapatkan penghasilan sebesar Rp2 juta sehari. Dika optimistis omsetnya, bulan ini bisa Rp20 juta sehari.

Namun, keuntungannya pasti tergantung dari jenis, bahan dan model baju yang dijual. “Kalau sekarang harganya naik, omzetnya bisa Rp20 juta. Biasanya Rp2 juta atau Rp 3 juta, kadang Rp 1 juta,” kata Dika.