Agen BRILink Ini Bocorkan Cara agar Konsumen Setia, Salah Satunya Jaga Kepercayaan

BANYAK agen BRILink yang sukses, salah satunya pemilik Toko Nazla, Hajrah. Bermula ingin meneruskan usaha sang kakak, dia kini mendapatkan banyak manfaat. Kuncinya, harus menjaga kepercayaan konsumen.

Hajrah bersyukur atas pencapaiannya sekarang setelah menjadi agen BRILink. Dia mengaku, awalnya diminta sang kakak untuk meneruskan usaha warung kelontong di kawasan Pisangan Baru Tengah, Jakarta Timur.

“Kakak pulang kampung, mertua tidak ada yang mengurus. Saya diminta meneruskan kontrakan sekaligus tokonya,” kata Hajrah ditemui Okezone.com di tokonya, baru-baru ini.

Hajrah yang berasal dari Makassar, menyanggupi anjuran sang kakak. Dia bersama sang suami, merantau ke Jakarta dan meneruskan toko sang kakak.

“Saya pernah ke Jakarta, tapi bolak-balik saja. Keluarga lain juga ada yang di sini. Tahun 2018, saya melanjutkan usaha kakak,” katanya.



Hajrah selalu menjaga kepercayaan konsumen. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Hajrah pun ingat pesan sang kakak untuk menjadi agen BRILink, biar bisa menambah pendapatan. Tidak hanya fokus ke usaha sembako saja.

“Saat itu, kakak saya merasakan manfaatnya. Saya diminta ikut juga buka BRILink. Saya membuka sendiri di awal 2021,” katanya yang menjadi nasabah di BRI Unit Kayu Manis.

Hajrah mengatakan, niat awal menjadi agen BRILink, sekadar mencari tambahan penghasilan. Seiring waktu berjalan, dia merasakan manfaat yang besar.

“Pada akhirnya, manfaatnya jauh dari yang dikira. Pencapaiannya, memuaskan. Alhamdulillah,” ujarnya.

Dalam sehari, kata Hajrah, bisa melayani banyak transaksi dari konsumen.

“Kalau tanggal muda, banyak transaksinya. Paling banyak pedagang, penjahit yang transfer,” kata dia.