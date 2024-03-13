Potret Habib Hasan bin Jafar Assegaf Ziarah Zanbal, Komplek Makam Auliya di Negeri Seribu Wali

PIMPINAN Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jafar Assegaf mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu (13/3/2024) pagi sekira pukul 09.01 WIB usai menunaikan shalat dhuha.

Dai kondang kelahiran 47 tahun silam itu dikenal sangat bersemangat dalam berdakwah.

Tak hanya masuk kampung keluar kampung, ulama kelahiran Bogor, Jawa Barat itu juga sangat aktif berdakwah maupun ziarah ke luar negeri.

Salah satu destinasi yang paling sering dikunjungi Habib Hasan semasa hidup ialah Kota Tarim, Yaman.

Betapa tidak, Habib Hasan memiliki banyak guru di daerah berjuluk kota seribu wali itu, termasuk salah satunya pendiri Daarul Musthofa, Habib Umar bin Hafidz yang sudah sangat dikenal di Indonesia bahkan dunia.

Selain safari dakwah menyambangi para ulama masyhur di Kota Tarim, Habib Hasan bin Jafar Assegaf tidak pernah melupakan ziarah ke Zanbal, yakni sebuah komplek pemakaman yang berada di Kota Tarim, Hadramaut.

Pemakaman ini terletak di bagian utara pusat Kota Tarim yang berbatasan dengan daerah Aidid.

Mengutip laman pecintahabibana.wordpress.com, penghuni pemakaman ini sebagian besar adalah keluarga Bani 'Alawi yang merupakan keturunan langsung baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang kesemuanya berpangkat Wali Quthub.