Turis Malaysia Beri Rating Nol saat Berwisata ke Jakarta, Sandiaga: Jangan Baper!

TURIS wanita asal Malaysia mendadak viral setelah memberi penilaian atau rating buruk saat berwisata ke Jakarta.

Dia menyoroti wisata kuliner hingga hotel yang menurutnya jorok hingga kapok pergi ke Indonesia khususnya Jakarta. Bahkan, pemilik akun TikTok @Inai2u itu memberikan rating nol saat berkeliling Jakarta.

Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hanya menanggapinya santai.

Ia mengimbau agar masyarakat tanah air lebih menahan diri agar tak tersulut emosi atas penilaian tersebut. Tidak gampang membawa perasaan alias baper saat mendengar kritik.

Menurutnya, kritik yang disampaikan justru harus dijadikan sebagai pelecut semangat guna meningkatkan pelayanan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Jakarta.

"Kita santai, setiap masukan, kita jangan bawa perasaan, jangan baper tapi ini jadi kritik membangun dan kritik yang konstruktif, ini kesempatan kita untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pariwisata kita," terang Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Terlebih saat ini lanjut dia, media sosial kerap dijadikan tempat untuk saling menyerang dengan kata-kata bernada umpatan.

Dirinya mengingatkan bahwa Indonesia dikenal karena masyarakatnya yang ramah sehingga jangan sampai kehilangan kesantunan ketika menghadapi kritik.