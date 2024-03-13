Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Malaysia Beri Rating Nol saat Berwisata ke Jakarta, Sandiaga: Jangan Baper!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |21:21 WIB
Turis Malaysia Beri Rating Nol saat Berwisata ke Jakarta, Sandiaga: Jangan Baper!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

TURIS wanita asal Malaysia mendadak viral setelah memberi penilaian atau rating buruk saat berwisata ke Jakarta.

Dia menyoroti wisata kuliner hingga hotel yang menurutnya jorok hingga kapok pergi ke Indonesia khususnya Jakarta. Bahkan, pemilik akun TikTok @Inai2u itu memberikan rating nol saat berkeliling Jakarta.

Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hanya menanggapinya santai.

Ia mengimbau agar masyarakat tanah air lebih menahan diri agar tak tersulut emosi atas penilaian tersebut. Tidak gampang membawa perasaan alias baper saat mendengar kritik.

Menurutnya, kritik yang disampaikan justru harus dijadikan sebagai pelecut semangat guna meningkatkan pelayanan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Jakarta.

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

"Kita santai, setiap masukan, kita jangan bawa perasaan, jangan baper tapi ini jadi kritik membangun dan kritik yang konstruktif, ini kesempatan kita untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pariwisata kita," terang Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Terlebih saat ini lanjut dia, media sosial kerap dijadikan tempat untuk saling menyerang dengan kata-kata bernada umpatan.

Dirinya mengingatkan bahwa Indonesia dikenal karena masyarakatnya yang ramah sehingga jangan sampai kehilangan kesantunan ketika menghadapi kritik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363/roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191359/denny-3sgk_large.jpg
Viral Rumah Denny Caknan Dijadikan Titik COD, Netizen: Ternyata Singkatan DC
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement