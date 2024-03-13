Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Optimis Festival Ramadhan Dongkrak Pergerakan Wisata, Sandiaga: Semoga Dapat Keberkahan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |21:10 WIB
Optimis Festival Ramadhan Dongkrak Pergerakan Wisata, Sandiaga: Semoga Dapat Keberkahan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno optimis beragam Festival Ramadhan yang telah disiapkan Kemenparekraf akan meningkatkan pergerakan sektor pariwisata.

Rangkaian Festival Ramadhan ini di antaranya Festival Tabuh Bedug di Lapangan Banteng, Festival Sahur untuk membangunkan sahur di Jambi dan Festival Buka Bersama di Batam dan beberapa kegiatan lainnya.

Belum lagi saat ini wisata halal dan wisata religi di sejumlah daerah cukup diminati saat bulan suci Ramadhan berlangsung. Sehingga kegiatan festival dan wisata ini akan berkontribusi memajukan sektor pariwisata Indonesia.

"Kita ada beberapa festival yang berkaitan dengan Festival Ramadhan yang juga sejalan sejalan dengan wisata halal dan religi sebagai penghormatan bulan suci Ramadhan kita ingin arahkan kegiatan-kegiatan kita ini untuk mendapat keberkahan," ujar Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Selain momen Ramadhan, mantan Wagub DKI Jakarta itu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta pihak lainnya dalam mempersiapkan pengelolaan destinasi wisata di sejumlah daerah jelang libur Lebaran 2024 demi menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan.

Pasalnya, saat Lebaran nanti, banyak masyarakat yang memanfaatkan momen mudik sekaligus berwisata secara bersamaan di kampung halamannya.

"Nantinya juga 93 persen kegiatan mudik lebaran akan melakukan kegiatan kepariwisataan. Jadi harus kita siapkan pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk crowd control dan traffic flow agar tidak membludak," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement