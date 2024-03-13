Optimis Festival Ramadhan Dongkrak Pergerakan Wisata, Sandiaga: Semoga Dapat Keberkahan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno optimis beragam Festival Ramadhan yang telah disiapkan Kemenparekraf akan meningkatkan pergerakan sektor pariwisata.

Rangkaian Festival Ramadhan ini di antaranya Festival Tabuh Bedug di Lapangan Banteng, Festival Sahur untuk membangunkan sahur di Jambi dan Festival Buka Bersama di Batam dan beberapa kegiatan lainnya.

Belum lagi saat ini wisata halal dan wisata religi di sejumlah daerah cukup diminati saat bulan suci Ramadhan berlangsung. Sehingga kegiatan festival dan wisata ini akan berkontribusi memajukan sektor pariwisata Indonesia.

"Kita ada beberapa festival yang berkaitan dengan Festival Ramadhan yang juga sejalan sejalan dengan wisata halal dan religi sebagai penghormatan bulan suci Ramadhan kita ingin arahkan kegiatan-kegiatan kita ini untuk mendapat keberkahan," ujar Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Selain momen Ramadhan, mantan Wagub DKI Jakarta itu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta pihak lainnya dalam mempersiapkan pengelolaan destinasi wisata di sejumlah daerah jelang libur Lebaran 2024 demi menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan.

Pasalnya, saat Lebaran nanti, banyak masyarakat yang memanfaatkan momen mudik sekaligus berwisata secara bersamaan di kampung halamannya.

"Nantinya juga 93 persen kegiatan mudik lebaran akan melakukan kegiatan kepariwisataan. Jadi harus kita siapkan pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk crowd control dan traffic flow agar tidak membludak," pungkasnya.