Objek Wisata HeHa Waterfall Diterjang Longsor, Sandiaga Ingatkan Pentingnya Sertifikasi CHSE

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keprihatinannya atas musibah longsor yang melanda objek wisata HeHa Waterfall di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Maret 2024.

Padahal, objek wisata yang baru dibuka Oktober 2023 lalu ini sedang diminati oleh masyarakat karena menjadi air terjun buatan pertama dan terbesar di Indonesia yang menawarkan sensasi berwisata di alam terbuka.

Bahkan, HeHa Waterfall telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Sehingga, Sandiaga mengimbaupemilik destinasi wisata ini melakukan sertifikasi sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainablility (CHSE) yang turut memerhatikan aspek keamanan di setiap objek wisata.

(Foto: dok. Yuvelina Murnelis)

"HeHa Waterfall ini menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit. HeHa sendiri punya beberapa destinasi yang sangat hits. Saya selalu mengingatkan sertifikasi SNI CHSE itu untuk pemilik fasitas pariwisata harus dipatuhi," ujar Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno, Rabu (13/3/2024).

Dirinya juga menekankan agar objek wisata buatan yang berada di alam terbuka seperti HeHa Waterfall harus mengedepankan keamanan dan keselamatan karena rentan dengan bencana alam.

Dalam poin Environment Sustainablility pun ditekankan agar objek wisata memperhatikan konsep ramah lingkungan, serta memastikan keadaan lingkungan sekitar nyaman dan asri.