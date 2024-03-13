Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Objek Wisata HeHa Waterfall Diterjang Longsor, Sandiaga Ingatkan Pentingnya Sertifikasi CHSE

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:30 WIB
Objek Wisata HeHa Waterfall Diterjang Longsor, Sandiaga Ingatkan Pentingnya Sertifikasi CHSE
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keprihatinannya atas musibah longsor yang melanda objek wisata HeHa Waterfall di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Maret 2024.

Padahal, objek wisata yang baru dibuka Oktober 2023 lalu ini sedang diminati oleh masyarakat karena menjadi air terjun buatan pertama dan terbesar di Indonesia yang menawarkan sensasi berwisata di alam terbuka.

Bahkan, HeHa Waterfall telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Sehingga, Sandiaga mengimbaupemilik destinasi wisata ini melakukan sertifikasi sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainablility (CHSE) yang turut memerhatikan aspek keamanan di setiap objek wisata.

Heha Waterfall

(Foto: dok. Yuvelina Murnelis)

"HeHa Waterfall ini menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit. HeHa sendiri punya beberapa destinasi yang sangat hits. Saya selalu mengingatkan sertifikasi SNI CHSE itu untuk pemilik fasitas pariwisata harus dipatuhi," ujar Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno, Rabu (13/3/2024).

Dirinya juga menekankan agar objek wisata buatan yang berada di alam terbuka seperti HeHa Waterfall harus mengedepankan keamanan dan keselamatan karena rentan dengan bencana alam.

Dalam poin Environment Sustainablility pun ditekankan agar objek wisata memperhatikan konsep ramah lingkungan, serta memastikan keadaan lingkungan sekitar nyaman dan asri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement