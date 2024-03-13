Apresiasi Konser Hari Musik Nasional, Sandiaga: Momentum Perkuat Musik Indonesia

PERSATUAN Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) menggelar Konser Hari Musik Nasional di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.

Konser tersebut digelar untuk merayakan Hari Musik Nasional ke-21, dengan mengangkat tema 'Musik untuk Semua. Diharapkan, ekosistem industri musik di Indonesia semakin kuat dan maju.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia meyakini bahwa ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem musik di Indonesia.

"Saya Sandiaga Salahuddin Uno, mengucapkan apresiasi atas Hari Musin Nasional yang diinisiasi oleh PAPPRI yang dengan Kemenparekraf selalu berkolaborasi," kata Sandiaga dalam sambutannya melalui video.

"Tahun 2024 ini merupakan Hari Musik Nasional yang ke-21. Tema untuk Hari Musik Nasional 2024 adalah 'Musik Untuk Semua', di mana musik dari lintas genre, lintas usia, dan lintas daerah di Indonesia diyakini bisa memperkuat kebangsaan Indonesia. Selamat untuk terselenggaranya konser musik ini yang diikuti 37 penyanyi dan band Indonesia," terangnya.

Menurut Sandi, pihaknya sedang menggodok regulasi baru mengenai musik di Indonesia agar penyanyi dan pencipta lagu di Tanah Air lebih sejahtera. Ini sebagai alternatif dari aturan sebelumnya yang dianggap telah usang.

"Kemenparekraf saat ini sedang membuat policy untuk melihat kemungkinan direct licence sebagai alternatif blanked licence yang dianggap sudah konvensional. Policy ini diharapkan memberikan alternatif jalan keluar untuk memperkecil adanya potential lost tentang royalti musik yang pada akhirnya akan memperkuat ekosistem industri musik Indonesia," tuturnya.