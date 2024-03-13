Ramadhan 2024: Tips Memilih Makanan Sehat saat Berbuka Puasa

BERBUKA puasa merupakan saat yang paling dinanti ketika bulan Ramadhan. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, memilih makanan yang sehat pun harus dilakukan agar tetap kuat selama satu bulan.

Berikut beberapa tips makanan sehat saat berbuka puasa seperti dilansir dari NDTV Food, Rabu (13/3/2024):

BACA JUGA:

1. Berbuka puasa dengan buah-buahan

Mengonsumsi buah sangat direkomendasikan saat berbuka puasa. Buah memiliki vitamin yang tinggi sehingga cocok untuk menjaga kesehatan tubuh. Anda bisa mengonsumsi buah sebelum makan atau setelah makan.

2. Hindari kombinasi protein berat

Hindari mencampur jenis makanan yang banyak mengandung protein. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pencernaan.

Contohnya, jangan makan keju dengan kacang-kacangan atau makanan laut dengan daging lainnya.