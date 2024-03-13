Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Boiyen Ungkap Menu Andalannya saat Bulan Ramadhan, Apa itu?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |13:00 WIB
Boiyen Ungkap Menu Andalannya saat Bulan Ramadhan, Apa itu?
Menu andalan Boiyen di bulan Ramadhan. (Foto: Instagram @boiyenpesek)
A
A
A

BOIYEN menyambut bulan Ramadhan 2024 dengan penuh semangat. Boiyen sendiri ingin melewati momen Ramadhan bersama keluarga tercinta seperti buka puasa hingga santap sahur bersama.

"Menyambut ramadhan pasti senang dan gembira. Karena kita bisa bertemu lagi dengan Ramadhan," ujar Boiyen di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kita bisa kumpul bersama keluarga, buka puasa bareng, terus sahur bareng. Seneng lah," tuturya.

Boiyen

Boiyen tak mengurangi jadwal syutingnya sama sekali di Bulan Ramadhan tahun ini. Dia tengah disibukkan dengan sejumlah program sahur dan buka puasa. Diwaktu jeda syuting, dia pun memanfaatkannya untuk kumpul bersama keluarga.

"Biasa kerja, isi acara sahur. Tapi kalau lagi break bisa buka puasa bersama keluarga," tuturnya.

Meski demikian, Boiyen tak punya cara khusus dalam menjaga kesehatan dan kondisi tubuh selama berpuasa. Hanya saja, dia memperbanyak minum air putih di waktu sahur dan berbuka, serta istirahat yang cukup.

"Minum air putih yang banyak, sama istirahat," katanya.

