Okezone.com
FASHION

Begini Sepatu Unik Pemain Film Godzilla Minus One di Red Carpet Oscar 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:34 WIB
Begini Sepatu Unik Pemain Film Godzilla Minus One di Red Carpet Oscar 2024
Kru Godzilla Minus One. (Foto: Reuters)
A
A
A

FILM ‘Godzilla Minus One’ sukses mencuri perhatian di momen Piala Oscar 2024 yang digelar di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, AS, baru-baru ini. Pasalnya, seluruh tim dan pemain film yang memenangkan Piala Oscar 2024 untuk kategori Best Visual Effects ini tampil tidak biasa.

Alih-alih mencuri perhatian lewat busana unik seperti para aktor lainnya, mereka justru kompak menyelipkan tampilan yang ‘berbeda’ di sepatu bertema Godzilla yang mereka pakai.

Sepatu Godzilla

Ya, selain kompak mengenakan outfit serba hitam, rupanya, alas kaki yang mereka pakai juga kompak berwarna hitam, namun dengan tambahan detail cakar Godzilla ikonik yang melingkari bagian tumit.

Detail cakar Godzilla tersebut sendiri dibuat dari bahan perak berkilau yang sangat kontras dengan warna hitam matte pada alas kaki tersebut. Dari cara pembuatannya, sepatu tersebut terlihat seolah-olah orang yang memakainya adalah piala berkilau yang dipegang oleh Godzilla sendiri.

Misalnya, Kiyoko Shibuya. Ia tampak mengenakan sepatu heels hitam berkilau dengan detail strap di depannya. Sementara bagian hak heels tersebut tampak dihiasi dengan detail nan kompleks berupa bentuk cakar Godzilla yang juga terlihat bertekstur seperti aslinya, serta kuku nan panjang berwarna silver nan mencolok.

Sementara sutradara dan efek visual yang dipimpin Takashi Yamazaki dan tim artisnya Masaki Takahashi dan Tatsuji Nojima terlihat kompak mengenakan sepatu pantofel hitam matte.

Halaman:
1 2
      
