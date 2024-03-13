Advertisement
WOMEN

KIS 95.1 Siap Temani Harimu dengan Drama Audio Ngopi Cantik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:16 WIB
KIS 95.1 Siap Temani Harimu dengan Drama Audio Ngopi Cantik
KIS 95.1 siap temani hari dengan drama audio Ngopi Cantik. (Foto: dok KIS FM)
A
A
A

RADIO KIS 95.1 siap menemani pendengar selama bulan Ramadan dengan luncurkan drama audio tentang persahabatan dan kisah tiga orang wanita. Stigma yang melekat pada status janda, perawan tua, dan juga isteri takut suami menjadi landasan dibuatnya drama audio ini.

Berkisah tentang tiga orang sahabat Bernama Dini, Nadia dan Keke yang dipertemukan kembali oleh takdir di sebuah kedai kopi kecil. Bukan hanya rasa rindu dan rasa bahagia yang tertumpah, tapi juga kisah hidup mereka dengan segala lika-likunya.

Drama audio yang berjudul ‘Ngopi Cantik’ ini diperankan oleh influencer Raniah Alaydroes, Lona Cindy, penyiar KIS 95.1 Dea Pranathania dan Aldo Turangan serta diramaikan oleh peran pendukung dari sederet penyiar KIS 95.1. Menggandeng LAGY Creative Playground, Ngopi Cantik ditulis dengan apik oleh Ndit Naratama selaku Head of LAGY.

“Dari awal sempat ganti beberapa judul dan alur cerita, tapi setelah berdiskusi dengan tim KIS FM saya akhirnya membuat Ngopi Cantik ini. Kisahnya saya ambil dari beberapa keresahan wanita, baik yang single maupun yang sudah menikah," ujar Ndit.

Ia mengaku, karakter di dalamnya juga ia bentuk dengan karakteristik yang berbeda-beda dan tentu dibumbui oleh berbagai konflik persahabatan perempuan.

Selain menemani KIS Listeners (sebutan bagi pendengar KIS 95.1), selama masa tayang para penyiar KIS 95.1 nantinya juga akan mengajak KIS Listeners untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kisah di setiap episodenya.

Tayang per 13 Maret 2024, Ngopi Cantik dapat dinikmati setiap Senin - Jumat pukul 17.00 WIB melalui frekuensi 95.1 FM ataupun streaming via https://kis951fm.com/streaming.

(Agustina Wulandari )

      
